Denuncian creciente escalada agresiva contra Cuba

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) convocó a manifestarse sobre el recrudecimiento del bloqueo y las amenazas de agresión militar de la administración Trump

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) llamó a representantes de la Sociedad Civil de nuestro país a debatir sobre el impacto del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, las recientes órdenes ejecutivas y las amenazas de agresión militar de la administración Trump contra el pueblo y gobierno de Cuba.

En las palabras introductorias del panel, Norma Goicochea, presidenta de la ACNU, habló de cómo los influencers radicados en el sur de la Florida y funcionarios del propio gobierno yanqui estimulan y justifican con falacias una posible agresión militar.

Calificó de ilegales e inciertas las acusaciones contra General de Ejército Raúl Castro pues ha quedado muy claro que las avionetas de Hermanos al Rescate violaron reiteradamente el espacio aéreo cubano y, según resoluciones de la propia Secretaría de Justicia yanqui aplicadas a otros casos, sus acciones infringen las leyes del vecino país norteño e internacionales, y constituyen un delito.

A continuación, Goicochea solicitó a representantes de la Sociedad Civil a dar su testimonio sobre los efectos del boqueo estadounidense contra el bienestar y la calidad de vida del pueblo cubano.

El doctor Pedro Veliz abordó afectaciones al sistema de salud como la imposibilidad de poder adquirir sillas de ruedas, prótesis ortopédica e insumos médicos de diversa utilidad, además de la eliminación del intercambio científico con especialistas estadounidenses, la negativa a galenos cubanos de asistir a eventos y cursos de capacitación, así como a cualquier colaboración con fines de investigación.

El estudiantado universitario estuvo representado por Yania Barrueta y José Alejandro Alonso. /Yasser Llerena

Acerca de este tema, el nefrólogo José Francisco Pérez Oliva precisó que el cerco perpetrado por la administración Trump impide la adquisición de materiales y equipos para los tratamientos renales; sin embargo, subrayó: “ningún paciente ha muerto en nuestro país por falta de hemodiálisis en los últimos años”.

Por su parte, Liset Fernández Paramo, presidenta nacional de la Asociación Cubana de Producción Animal, definió al bloqueo de “violación de los derechos humanos de la población cubana […] No se bloquea al gobierno, sino al pueblo. Cooperativistas y campesinos no tienen acceso a maquinarias y piezas de repuestos […] las donaciones de organizaciones humanitarias son demoradas debido a la orden ejecutiva de Trump del 1° de mayo” de 2026

Geudis Vega habló en nombre de los discapacitados. /Yasser Llerena

A sui vez, Nicolas Valladares Naite, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) en La Habana, centró su testimonio en las principales limitaciones a las cuales se enfrenta la economía cubana: el descenso del turismo, una de nuestras mayores fuentes de ingreso; el cerco petrolero y como consecuencia de él, el cierre de vuelos de aerolíneas foráneas, el cese del envío de remesas a Cuba y el retiro del país de varias empresas extranjeras ante el temor a represalias del gobierno yanqui.

A nombre de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) usaron de la palabra Yanai Barrueta y José Alejandro Alonso, quienes denunciaron las limitaciones provocadas por el cerco económico, comercial y financiero estadounidense, recrudecido por la actual administración.

No solo impiden el libre intercambio entre nosotros con los estudiantes universitarios de otras naciones, enfatizaron los miembros de la FEU, sino que también nos bloquean más de 200 sitios web y bases de datos con el fin de impedir el desarrollo de nuestras investigaciones y de la propia formación académica.

El cerco petrolero, del cual tanto se enorgullecen Trump y Marcos Rubio, argumentaron, afecta mucho a los universitarios al no poder disponer de las suficientes horas de estudio por la falta de electricidad y problemas de conectividad. Esto no es por culpa del Estado cubano, como ellos dicen, sino del recrudecimiento del bloqueo”.

El Salón de Actos de la sede de la UPEC nacional, sitio donde se desarrolló el encuentro. /Yasser Llerena

También brindó su testimonio Geudis Vega, de la Asociación Nacional de Ciegos (Ansoc), no solo en nombre de su organización, sino también en las de todos los discapacitados ya sean sordos, limitados físicos motores o con discapacitación intelectual.

“El bloqueo no está dirigido solo al gobierno de Cuba, como se suele generalizar, afecta a las personas discapacitadas que en su mayoría no forman parte del gobierno ni son funcionarios del Estado. Somos parte de la sociedad y estamos sufriendo las mismas consecuencias multiplicadas”, afirmó.