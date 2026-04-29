Manía de ti, entre casualidades y giros inesperados

La nueva propuesta de Cubavisión para su espacio nocturno de la telenovela foránea cuenta con un elenco de lujo encabezado por la mítica Adriana Esteves

Por. / PEDRO ANTONIO GARCÍA*

Según afirma un spot televisivo trasmitido por Cubavisión, el espacio nocturno de telenovelas extranjeras en ese canal estrenará el próximo 5 de mayo Manía de ti, escrita por João Emanuel Carneiro (La favorita, Avenida Brasil, Nuevo sol) bajo la dirección general de Carlos Araujo (Pasión).

Nicolas Prattes recibió por su interpretación de Rudá el Premio Produ 2025 al mejor protagonista de una telenovela romántica. / tvcubana.icrt.cu

Su productora, la cadena O’Globo, al resumir este título en los días de su estreno en Brasil (9 de septiembre de 2024), atestiguaba: “Dos mujeres de mundos diferentes, Viola y Luma, nacidas el mismo día, tienen sus destinos entrelazados por casualidad, años después, con consecuencias que cambian la trayectoria de sus vidas para siempre”.

Y como João Emanuel Carneiro es el autor y guionista principal, no es ocioso presuponer que la casualidad devenga personaje principal, amén de los giros inesperados, la transformación súbita de los personajes (a veces por imperativos de la cadena, basados en las encuestas semanales o en necesidades de producción) y, por supuesto, algún asesinato o secreto escondido, lo cual parece ser ya una marca de agua del género.

Viola es interpretada por la exitosa rapera y actriz afrodescendiente Gabz, mientras que Agatha Moreira (la Emma Cavalcanti en Orgullo y prejuicio) encarna a Luma. Chay Suede (¿lo recuerdan? Fue el protagonista joven en Imperio y el Icaro en Segundo Sol), personifica a Mavi, el interés amoroso de Viola.

Tres muy conocidas nuestras también figuran en este elenco de lujo: Adriana Esteves (Te odio mi amor, Avenida Brasil, Nuevo sol) es Mércia. Mariana Ximenes (Chocolate con pimienta, La casa de las 7 mujeres, Pasión), Ísis Cavalcanti; y Eliane Giardini (La casa de las 7 mujeres, Avenida Brasil, y más reciente, la malvada Agatha en Tierra de deseos), Berta Pereira Cavalcanti.

Para algunos críticos del gigante sudamericano Adriana Esteves sumó otra actuación memorable en Manía de ti. / tvcubana.icrt.cu

Rodrigo Lombardi (Pasión) asume el papel de Molina y como siempre, trata con su carisma de robarse todas las escenas donde aparece. Nicolas Prattes, como Rudá, devino el primer intérprete brasileño en ganar el Premio Produ a Mejor Actor Protagonista de Telenovela Romántica en 2025. Y Fábio Assunção (sí, aquel Marquitos, hijo del Rey del ganado), a quien los años le han jugado una mala pasada, ahora es Alfredo

Ubicada en el horario estelar (9:00 p.m.), en sus inicios de trasmisión sufrió fuertes críticas (algunas no exentas de racismo) por parte de un sector del público, aunque con el decurso de los capítulos fue ganando teleaudiencia y cumplió con las expectativas de la cadena televisiva. Esperemos que cumpla con las nuestras.

*Periodista y profesor universitario. Premio Nacional de Periodismo Histórico por la obra de la vida 2021. Miembro de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica.