Buena noticia para nosotros, mala para el imperio

Integrar el bloque supone una gran victoria de la Revolución frente al bloqueo estadounidense. Análisis de un reputado estudioso

Vuelve a las páginas de Bohemia Oscar J. Villar Barroso, quien reflexiona sobre temas aún frescos: la última cumbre del Brics y la inserción de Cuba en este grupo, el más destacado del momento por romper esquemas, donde la relación entre naciones es limpio, diáfano, beneficioso, nunca cadena neocolonial. El doctor en Ciencias Históricas y profesor titular desmenuza esencias.

Nuevo modelo y hecho inusual

En nombre del Presidente y del pueblo de Cuba, el canciller Bruno Rodríguez agradeció la invitación cursada por Rusia. (cubasi.cu

“Vladimir Putin dijo que no es que el Brics fuera antioccidental, es que no es occidental. Es una organización creada para que, en cooperación, sus integrantes puedan evadir las sanciones que contra ellos impone Estados Unidos. Las tienen Rusia, China, Irán y en cierta medida la India. Visto así, el Brics es muy positivo y puede ayudarnos a resolver muchísimos de nuestros problemas, pues la mayoría de estos emanan precisamente de la política de guerra que se nos hace. Están los barcos, el petróleo, el dinero y no pueden entrar al estar amenazados”, recordó.

“Este bloque no es un mecanismo de integración cualquiera, no es un ente tradicional –insistió–; se trata de uno atípico, de nuevo tipo, sustentado sobre la base del nuevo regionalismo o regionalismo abierto, en el que, por lo general, nadie hace cuestionamientos políticos a ningún otro Estado; se respetan la integridad, características y modelos de desarrollo de cada país: esa es su forma de actuar hasta octubre de 2024, durante la XVI cumbre Brics, en la ciudad rusa de Kazán”.

Según palabras del estudioso, allí se dio “un hecho interesante, lamentable aunque interesante, pues Brasil, nación fundadora con mucho peso, decidió vetar la entrada de Venezuela y Nicaragua, en la figura de un presidente de izquierda, con amplio historial de luchas, contrario a oligarquías y dictaduras. Lo cual es lamentable porque, cuando el actual mandatario brasileño, Luis Inacio Lula, estuvo preso por esas mismas oligarquías que cuestionan a Venezuela y a Nicaragua, ambos países fueron muy solidarios con él. El suceso sorprendió a los organizadores, empezando por Rusia, pero el problema que esgrime Luis Inacio Lula es la democracia, un concepto tan llevado y traído. Lula desconoce al gobierno de Nicolás Maduro, ganador de las últimas elecciones, planteando que no fueron libres, ni claras. Son difíciles de asumir estas cosas, porque sin duda el Lula más contemporáneo en ocasiones coquetea pudiéramos decir de forma burda con los presupuestos de la socialdemocracia europea”.

Villar Barroso señaló que Lula ni siquiera se presentó en Kazán, evitó dar la cara. Nuestro entrevistado recalca que esa es una práctica ajena al Brics. Se manifestó confiado en que en la próxima cumbre, que se celebrará en Brasil, de solicitarse de nuevo ambos ingresos, no haya dificultades de este tipo. Por otra parte, llamó a entender a Brasil, país en extremo complicado. Por ejemplo, la burocracia, nucleada en torno al Ministerio de Relaciones Exteriores, es bastante de derechas, comprometida con los presupuestos más conservadores en la arena internacional y muchas veces actúa como “le da la gana”.

Desenmascarando enemigos

“En cuanto a Cuba, la entrada como asociado al Brics ha provocado una serie de comentarios maliciosos de un montón de gente que, a la larga, uno se da cuenta que son enemigos de nuestro país. Los comentarios giran en torno a: que no tenemos nada que ofrecer y que lo único que podemos dar son nuestros atributos geopolíticos al estar a 90 millas de las costas de Estados Unidos y, por tanto, naciones como Rusia, China e incluso Irán se pueden posicionar del territorio con bases militares para desde aquí plantear un peligro a la seguridad nacional estadounidense. Cuba les cobraría dinero y otras prebendas con el propósito de salir de la crisis. Eso es lo que están diciendo. Es de baja estofa. Pura manipulación”, aseguró.

Fortalezas cubanas

Villar Barroso se declara orgulloso de la participación de Cuba en este mecanismo de nuevo tipo. / Cortesía del entrevistado

El experto expresó una certeza: “Cuba no va de pedigüeña, porque tenemos cosas únicas que nadie tiene, incluso ni Rusia, China o India, grandes potencias con economías sólidas. Podemos brindar una fortaleza, ajena a la economía, a las finanzas: un know how de consideración. Además, somos la nación que tiene en el mundo la mayor cantidad de graduados universitarios por habitantes y eso es imposible de obviar. La población cubana está preparada, tenemos una gran reserva científica; es decir, un potencial de desarrollo extraordinario, reflejado en toda una serie de ramas económicas. Son conocidos los resultados cubanos en la industria farmacéutica, de ingeniería genética, biotecnología. Tenemos toda la parte de investigación y desarrollo, aunque sin contar con completas capacidades para producir en grandes cantidades y tampoco podemos colocarnos en el mercado mundial. Siendo socios, podemos brindar medicamentos exclusivos, los cuales pudieran producirse en algunos de estos países en escala mayor, siendo futura fuente de ingresos”.

El especialista ponderó nuestra cultura, educación, naturaleza, turismo, ciencia, tecnología, innovación y la solidaridad. “Sí, somos un país especial en ese sentido. Lucimos una vocación internacionalista inédita. Cuba es capaz de organizar y poner en cualquier lugar lo mismo personal médico que de otras ramas para dar apoyo y colaboración, sin erogar grandes cantidades en pagar emolumentos a estas personas. Yo creo que estar dentro del Brics es una buena noticia para Cuba y mala para el imperialismo. De modo que la suerte está echada: tenemos que avanzar en unidad en pos de derrotar este orden mundial, o desorden mundial unipolar hegemónico, en el que Estados Unidos y sus lacayos pretenden imponer una agenda de reglas muy propias para seguir expoliándonos. Hay buenas perspectivas. Como cubano, me siento sumamente orgulloso de estar en el Brics”.