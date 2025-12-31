Ciudades después del contagio

Desde los sistemas de alcantarillado hasta la movilidad sostenible, muchas soluciones urbanas nacieron como respuestas a pandemias

A lo largo de la historia, las ciudades han sido espacios de encuentro, intercambio y crecimiento, pero también de contagio de enfermedades y vulnerabilidad. La alta densidad demográfica, la movilidad constante y la estrecha convivencia de habitantes con recursos escasos han convertido a los centros urbanos en resorts de cinco estrellas para las enfermedades contagiosas. En cada episodio de crisis sanitaria, las pandemias no solo cobraron vidas, han actuado como los urbanistas más implacables.

Y aquí reside la gran paradoja: muchos de los elementos hoy considerados “normales” en la vida urbana –una red de agua potable, alcantarillado, calles ampliadas y ventiladas, espacios públicos verdes e incluso esos tediosos códigos de edificación– se consolidaron no por nuestra repentina bondad civilizatoria, más bien como una respuesta visceral y temerosa a la necesidad de prevenir, contener o mitigar contagios masivos que, de no haber sido por ellos, nos habrían barrido del mapa.

La peste negra y la primera reconfiguración urbana

La llegada de la peste negra a Europa a mediados del siglo XIV fue un corte abrupto en la marcha de las ciudades medievales. Desatada en 1347 y propiciada por la bacteria Yersinia pestis, se esparció cual reguero de pólvora por las urbes atestadas, donde la ignorancia médica y la inexistencia de sistemas sanitarios actuaban de catalizadores del desastre.

Antes de este episodio, muchas ciudades europeas tenían calles angostas, sistemas de drenaje inexistentes y ríos dignos de un surrealista trágico (servían indistintamente para calmar la sed y para depositar los desechos). En ese contexto, la peste encontró un terreno fértil de propagación, amplificando la mortalidad y el miedo social.

Esta experiencia sembró entre los gobiernos la necesidad de erigir la salud colectiva, pilar fundamental de la gestión urbana. Con el paso del tiempo, tal convicción cristalizaría en medidas concretas de higiene, control de residuos y ventilación.

El cólera del siglo XIX y la emergencia de la ciudad higiénica

El mapa de John Snow demostró que el cólera se transmitía por el agua, un hallazgo que transformó la epidemiología y el diseño urbano. /ferrovial.com

La expansión desmesurada de las urbes durante el siglo XIX no se limitó a alterar la economía y la demografía, puso al descubierto las grietas estructurales de los centros urbanos ante la embestida de enfermedades infecciosas. Entre 1846 y 1860 estalló la tercera pandemia de cólera, un brote global el cual abarcó Asia, Europa, África y América, segando miles de existencias y revelando las lagunas negras de las ciudades industriales. Fue en este preciso contexto donde la relación entre salud pública, saneamiento y planificación urbana comenzó a reconfigurarse de manera profunda.

En Londres, el doctor John Snow llevó a cabo una investigación crucial. Según detalla en 1854 la edición española de National Geographic, cuando el cólera golpeó con saña al barrio obrero de Soho, Snow se desmarcó de las teorías dominantes de la época –basadas en los “miasmas” o malos olores– para cuestionarse si el agua consumida por los vecinos sería el verdadero mensajero de la muerte. Durante el brote, cartografió con minuciosidad la ubicación de cada caso en relación con las fuentes públicas, detectando un patrón evidente: la gran mayoría de afectados residían cerca de un único pozo comunitario. Al retirar la manija de esa bomba, los casos empezaron a menguar, lo cual constituyó una prueba temprana y contundente de la transmisión por agua contaminada, una aproximación epidemiológica que revolucionó la salud pública.

Este hallazgo impactó de inmediato en la infraestructura urbana provocando un cambio de mentalidad entre autoridades e ingenieros. La identificación del agua contaminada,principal vector, les obligó a replantear la provisión de recursos hídricos y la gestión de desechos.

Los ecos de estas reformas se percibieron mucho más allá de Londres. En metrópolis como, por ejemplo, Nueva York, la respuesta ante la crisis sanitaria impulsó la construcción de acueductos, redes de alcantarillado y canales para asegurar agua limpia, además de la creación de espacios públicos más generosos. El auge de grandes bulevares, parques y redes sanitarias no fue una simple moda estética del urbanismo decimonónico, sino una verdadera vacuna arquitectónica incorporada a la fábrica de las ciudades modernas, así lo sugiere el artículo Design in the Time of Cholera: How pandemics reshaped the built environment.

Tuberculosis y la emergencia de espacios abiertos en las ciudades

Durante el cambio de siglo XIX al XX, la tuberculosis –entonces llamada “consunción”– era una de las principales causas de muerte en los centros urbanos densamente poblados de Europa y Norteamérica. Causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, se propagaba con mayor facilidad en ambientes cerrados, oscuros y mal ventilados, condiciones típicas de viviendas y fábricas en crecimiento acelerado.

La lucha contra la enfermedad no se limitó al ámbito médico, fue un catalizador urbano decisivo. La falta de soluciones farmacológicas eficaces en aquella época obligó a los médicos y urbanistas a buscar intervenciones ambientales capaces de reducir la exposición al bacilo. Un hallazgo clave fue la importancia de la luz solar y el aire libre, inhibidores del contagio. A partir de ello surgieron propuestas técnicas para incorporar balcones amplios, grandes ventanas, patios interiores y terrazas en la arquitectura residencial, además de la creación de sanatorios en zonas altas y abiertas, donde los pacientes podían recibir luz solar directa, ventilación natural y descanso lejos de los núcleos urbanos congestionados.

Diseñado por Alvar Aalto en 1932, el Sanatorio de Paimio, de Finlandia, convirtió la arquitectura en un instrumento médico contra la tuberculosis, priorizando la luz solar, la ventilación y un diseño curvo para evitar la acumulación de polvo. /unamglobal.unam.mx

Según apunta el artículo Epidemias y arquitectura: cómo la salud ha moldeado las ciudades, de la Universidad Autónoma de México, el impacto de tal enfoque fue determinante, impulsando a diversos movimientos arquitectónicos y urbanísticos modernos a incorporar principios de aireación y apertura inspirados en la evidencia empírica sobre la tuberculosis. Parques urbanos más grandes, bulevares más anchos y la separación de bloques de viviendas con espacios verdes se convirtieron en estrategias técnicas para reducir la transmisión de enfermedades respiratorias y mejorar la salud pública.

La tuberculosis, en suma, definió una crisis sanitaria y fue motor de innovación en la planificación técnica urbana, la cual buscaba potenciar ventilación y luz solar, dejando un legado hoy todavía visible en el diseño de muchas ciudades contemporáneas.

La gripe española

La gripe española de 1918-1920 representó una de las mayores crisis sanitarias del siglo XX, con un impacto demográfico que se sintió en cada rincón del planeta.

A diferencia de pandemias anteriores, la gripe española desembocó en múltiples protocolos sanitarios urbanos ya en plena evolución. El estudio La pandemia de gripe de 1918 en España: aspectos sociales y de salud pública, de Christian Sergio Montejo-Rubio, destaca la implementación de cuarentenas selectivas, el cierre temporal de cines, iglesias, teatros, escuelas y espacios públicos en diversas urbes, la promoción del uso de mascarillas y el establecimiento de sistemas de reporte y vigilancia epidemiológica. La gripe de 1918 se extinguió con el tiempo, mas su estela permaneció en la lógica técnica de prevención y respuesta institucional adoptada por las ciudades ante futuros brotes.

Covid-19 y la transformación de la ciudad del siglo XXI

La covid-19 fue un mero desafío sanitario; también constituyó una prueba de resistencia y adaptabilidad urbana. A partir de 2020 quedó patente la realidad de los centros urbanos –por su densidad demográfica y la intensa movilidad propia de estos– como espacios donde las transmisiones virales hallan terreno fértil al faltar medidas de contención y planificación adecuadas.

Según la Organización de las Naciones Unidas, las ciudades estuvieron en el epicentro de la crisis, concentrando la mayoría de los contagios y poniendo de relieve vulnerabilidades preexistentes en servicios básicos, salud pública y transporte. Esto a su vez ofreció la oportunidad de replantear y ajustar la forma de vivir y organizar el espacio.

Durante el confinamiento la vida cotidiana en las ciudades se vio alterada: el transporte público se redujo drásticamente, las interacciones sociales se limitaron y la forma de usar el espacio público cambió de manera inmediata. El papel del transporte, el uso del suelo, los espacios verdes, los servicios comunitarios y la infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación se transformaron, influyendo en la calidad de vida urbana y obligando a replantear políticas de movilidad, salud y vivienda.

La reducción temporal de la congestión y contaminación, además de la disminución del ruido urbano durante largos periodos de aislamiento, llevó a muchos gobiernos locales a reconsiderar la distribución del espacio público. La experiencia impulsó iniciativas orientadas a priorizar modos de transporte activos (caminatas, uso de la bicicleta), mayor accesibilidad a zonas verdes y una ciudad centrada en la proximidad de servicios, ideas en sintonía con conceptos técnicos; por ejemplo, la ciudad de 15 minutos, promotora de la accesibilidad a servicios esenciales en distancias cortas. Estas transformaciones reflejan un cambio profundo: la planificación urbana moderna empieza a incorporar la salud pública cual variable central para gestionar longevidad y bienestar colectivos, más allá del flujo de tráfico o densidad demográfica.

El modelo de las “ciudades de 15 minutos” fue distinguido con el Premio Nobel 2021 por su capacidad para fomentar espacios urbanos sostenibles y orientados al ciudadano. /archdaily.mx

El impacto de la covid-19 en las ciudades ha iniciado una reevaluación sistemática de infraestructura, movilidad, vivienda y espacios públicos, influyendo en los criterios técnicos de la planificación urbana contemporánea y preparando a las metrópolis para futuros escenarios de riesgo sanitario.

La pandemia evidenció la distribución desigual de la vulnerabilidad ante brotes sanitarios dentro de las ciudades. La propagación viral y el efecto en las poblaciones dependen de múltiples factores locales: densidad poblacional, condiciones de vivienda, acceso a servicios sanitarios y movilidad, componentes todos ellos entrelazados con desigualdades socioeconómicas persistentes. Señala el artículo Covid-19 y ciudad: hacia un modelo integrado de vivienda, microbiología, ambiente y urbanismo, a cargo de investigadores chilenos, un riesgo de contagio significativamente más alto en barrios con hacinamiento, alta precariedad de viviendas y déficit de servicios básicos, revelando fallas estructurales de planificación urbana y política pública previas a la emergencia sanitaria.

La crisis sanitaria amplificó dichas desigualdades, lo que reveló la interdependencia entre condiciones de vida urbana y los resultados de salud. Sectores con menor acceso a áreas verdes, transporte seguro o vivienda de calidad experimentaron resultados epidemiológicos y sociales peores en comparación con zonas con condiciones más favorables. Esta brecha se replica también en la disponibilidad de infraestructura tecnológica y servicios comunitarios, elementos clave para el teletrabajo, la educación o la atención sanitaria remota, factores convertidos en determinantes de bienestar urbano durante el aislamiento.

Desde tiempos remotos, las grandes crisis sanitarias han sido un laboratorio involuntario para las ciudades. Cada episodio dejó al descubierto vulnerabilidades estructurales –hacinamiento, insalubridad, desigualdad en el acceso a los servicios– y, al mismo tiempo, aceleró transformaciones que en contextos normales habrían requerido décadas.

Hoy, cuando las cicatrices de la covid-19 aún moldean la planificación urbana, la lección resulta inequívoca: la ciudad no es un ente pasivo ni neutral ante las crisis de salud, sino un sistema complejo con el poder de actuar como caja de resonancia o escudo frente al riesgo. Integrar ciencia, salud pública, ingeniería y diseño urbano ha dejado de ser una quimera teórica para convertirse en la piedra angular de la resiliencia. Las emergencias sanitarias se desvanecerán, cual niebla al amanecer; permanecerá inalterable, en cambio, el impacto transformador de estas vivencias, redefiniendo a fondo los códigos de construcción, habitación y pensamiento de la ciudad.