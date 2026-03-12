Clásico apagón

Cuba no jugó bien, cedió ante Canadá 7-2 y quedó fuera de los cruces por primera vez en la historia de la competición

Los nuestros se jugaban el todo o nada en el VI Clásico Mundial de Béisbol. Por desgracia media Habana, sin hablar del resto del país, no tuvo luz. El déficit electroenergético era de más de 200 megawatts, solo en la capital, distribuido entre los seis bloques. Así que una vez más la radio y el Internet fueron salvadores.

Y la ofensiva antillana también estuvo en déficit, apagada. Fue la tónica durante todo el torneo. Para rematar cometieron tres errores al campo, más otros que no fueron a la hoja de anotación.

Ante el pitcheo de Canadá se poncharon 13 veces y pegaron solo cinco imparables. Ello a pesar de varios cambios en la alineación, aunque algunos no fueron aceptados por la totalidad de los aficionados, según lo visto en redes sociales.

Quizás la permanencia más debatida fue el caso de Alfredo Despaigne, inamovible del cuarto puesto en el line-up, y ante los norteños se fue de 4-0 con dos ponches.

Eso sí, los nuestros tenían a su favor que llegaban con las mejores piezas de su staff listas para subir a la lomita.

Abrió Liván Moinelo y perdió. El zurdo estelar en Japón con los Halcones de SoftBank abandonó la lomita del Estadio Hiram Bithorn tras 3.2 inning. Ponchó a cuatro y permitió una carrera, provocada por un costoso passed ball de Andrys Pérez en la receptoría, a lo cual siguió un fly de sacrificio de Owen Caissie.

La segunda anotación fue gracias a una larga conexión de jonrón (420 pies de distancia por el jardín derecho), de Abraham Toro, ante los envíos del primer relevista cubano, Yariel Rodríguez, en la parte alta de la quinta entrada.

En el sexto capítulo una serie de errores abrieron el juego: fly perdido por Yiddi Cappe en el cuadro y Andrys Pérez en conexión fildeable en zona foul, una tarea en ese caso en realidad para el antesalista, es decir, Yoán Moncada. Los canadienses anotaron así un racimo de tres, todas sucias, fabricadas con solo dos hits, pero carreras al fin. Una la terminó remolcando Bo Naylor con largo tubey, y luego Otto López disparó sencillo y trajo otro par.

En el octavo inning Josh Naylor con hit a la pradera izquierda sumó otro remolque a una historia que parecía ya escrita, cuando lanzaba Yoan López.

Y volvieron a producir en la novena, por cohete remolcador de Owen Caissie frente al cierre del derecho Raidel Martínez.

En el montículo canadiense Cal Quantrill, de experiencia ininterrumpida en Grandes Ligas desde 2018 y recientemente contratado para las menores con los Rangers de Texas, inició por los norteños y se apuntó el éxito. Liquidó cinco episodios completos, ponchó a cinco, regaló un boleto, le pegaron dos indiscutibles y le pisaron el plato una sola vez, empujada por arrastrado al infield de Yoelquis Guibert con Yoel Yanqui en la antesala.

La segunda rayita del descuento por Cuba fue gracias a un cohete al right field de Ariel Martínez ante los envíos del relevista Indigo Díaz. Por cierto, el matancero fue el mejor de la novena a antillana (4-3 y un remolque).

Así que con este revés terminó el sueño para los dirigidos por Germán Mesa en el campeonato de selecciones nacionales de mayor nivel en el mundo del béisbol: el Clásico Mundial.

A priori se sabía que sería difícil. Dos éxitos contra Panamá y Colombia, y par de caídas ante Puerto Rico y Canadá resumen el balance de 2-2.

Ninguna sorpresa. Aunque es la primera vez que no avanzamos a cuartos de final en seis ediciones del torneo, ciertamente este es el nivel que tenemos ahora mismo. Claro que, hubiera sido superior con otras incorporaciones. Ojalá se puedan dar en el futuro.

Así que Canadá terminó en el primer lugar del Grupo A y se acompañará de Puerto Rico, segundo. Ambos viajarán a Houston, donde enfrentarán a los clasificados por la Llave B, batalla que se definirá entre Italia, Estados Unidos y México.