Tejer el camino VIII

Llegó a México el equipo Cuba Sub-15 de béisbol

MÉRIDA.-Los muchachos que participarán en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 arribaron a la ciudad de Mérida en la tarde de este miércoles. Lo hicieron en el vuelo VB875 de la aerolínea Viva Airbus.

El plan de trabajo aquí iniciará con el Congresillo Técnico de la competición y el primer entrenamiento en suelo azteca, ambos programados para este jueves 24 de septiembre.

Recordemos que Cuba debutará el próximo viernes en el torneo, ante su similar de República Dominicana, a las 3:00 p.m. hora local, 5:00 p.m. en nuestro país.

Le seguirán en fechas consecutivas los enfrentamientos contra Sudáfrica, Japón (vigente campeón de la categoría), Alemania, y como colofón tendrán el duelo con los anfitriones de México, partido que cerrará la fase de grupos por la Llave A el día 29 de septiembre en el horario estelar. Todos estos choques se jugarán en el Parque Kukulcán Álamo, de Mérida.

El apartado B, compuesto por Australia, República Checa, Venezuela, Nicaragua, y los números dos y tres del ranking: Taipéi de China y Estados Unidos, verá acción en el Estadio Beto Ávila, de Cancún.

Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda y los restantes deberán conformase con la Ronda de Consuelo.

El camino de los nuestros se empezó a tejer desde mucho antes. Cuba clasificó a este torneo del orbe tras coronarse en la lid del Caribe el pasado año 2025.

Un resultado que fue en contra de la mayoría de los pronósticos. Sacaron allí acumulado de cuatro victorias y dos derrotas, pasando incluso por encima de los principales candidatos y anfitriones de República Dominicana.

En aquel momento venían de jugar un campeonato nacional de 18 encuentros como parte de la preparación. Ahora cuentan con una concentración de varias semanas en la provincia de Pinar del Río, que sirvió para elegir a los 20 atletas de una preselección bien extensa.

La historia reciente nos favorece bastante en estas edades. Nuestra país atesora dos títulos mundiales y encabeza el medallero histórico (2014 y 2016), además de dos preseas de plata (2012 y 2022). Le siguen en orden Estados Unidos (2-1-1), Japón (1-1-0) y Venezuela (1-0-1).