Tejer el camino (VI)

Casi listo el equipo que representará a Cuba en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15

El conjunto que participará en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 transita por sus últimos días de entrenamientos en Cuba.

Después de un detallado proceso de selección en Pinar del Río, provincia la cual acogió toda la etapa de preparación, el grupo ha quedado reducido a 22 atletas, todos elegibles hasta el último día, cuando quedará el número definitivo redondeado en 20.

Estos son los 22

Receptores (4):

Braon Ariel González (CAV)

Ihosvanny Raúl Doce (SCU)

Jhonatan Hernández (ART)

Pablo E. Fernández (LHA)

Jugadores de cuadro (5):

Darío Corrales (LHA)

Kevin Alejandro La Rosa (SCU)

Hanley Miguel Hernández (CAV)

Javier Rolando Roque (PRI)

Alecmis Rodríguez (VCL)

Jardineros (4):

Alex Malcom Viel (CAV)

Alain Daniel Guerra (MAY)

Kaleb Albolaez (VCL)

Jeison Arturo Pérez (GRA)

Lanzadores (9):

Ismael de Jesús Ortega (GRA)

Alexandro Martínez (HOL)

Enzo Águila (CFG)

Yoenys Puertas (SSP)

Edgar Labrador (PRI)

Yadisnel Reyes (LTU)

Hanser D. Delis (SCU)

Marlon Erremayor (LHA)

José A. Zamora Peña (LHA)

Un especialista

Para Heriberto Corbea, metodólogo nacional de la categoría, la principal fortaleza del conjunto está en su pitcheo.

“Es más de control y no tanta potencia, y eso, además de hacerle daño a la mayoría de los rivales en estos escenarios, garantiza eficiencia en el rendimiento.

“Es decir, son lanzadores capaces de trabajar a una velocidad constante y de mantener el mismo nivel en la siguiente salida.

“Recordemos que se trata de un torneo corto, así que no hay demasiado margen para errores”, explicó el directivo.

A propósito del pitcheo, el reglamento de la competición establece lo siguiente: Entre 1 y 35 lanzamientos queda libre. De 36 a 50 un día de descanso, 51-65 dos fechas, 66-80 tres jornadas y el tope de 95 bastará para reposar cuatro días.

Aspectos generales

La Copa Mundial de Béisbol Sub-15 reunirá a las 12 mejores selecciones nacionales de la categoría repartidas en dos grupos, entre los días 25 de septiembre y 4 de octubre próximos.

Cuba está involucrada en el A y debutará contra República Dominicana.

Le siguen en días consecutivos Sudáfrica, Japón (vigente campeón de la categoría), Alemania, y como colofón tendrán el enfrentamiento contra los locales de México, partido que cerrará la fase de grupos el día 29 de septiembre en el horario estelar.

Esta llave jugará en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida. La B, compuesta por Australia, República Checa, Venezuela, Nicaragua, y los números dos y tres del ranking: Taipéi de China y Estados Unidos, verá acción en el Estadio Beto Ávila, de Cancún.

El sistema competitivo del evento constará, después de la fase de grupos, de la ya habitual Súper Ronda. A ella accederán los tres mejores de las dos llaves y se cruzarán en un todos contra todos. O sea, cada elenco deberá jugar tres partidos contra los oponentes del otro apartado.

Al final se tomarán en cuenta cinco resultados. Es decir que, por ejemplo, si clasifican los equipos uno, dos y tres, se arrastra lo hecho por el equipo uno ante el dos y el tres en la etapa inicial y se ignoran las otras pizarras. Ello, más lo acontecido en los tres partidos de la Super Ronda, definirá a los cuatro semifinalistas.

También se efectuará una Ronda de Consuelo, en la cual intervendrán, como es lógico, los seis (tres y tres) de peor ubicación en la fase inicial.