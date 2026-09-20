Tejer el camino VII

Abanderado el equipo que nos representará en la Copa Mundial Sub-15 de Béisbol

El equipo cubano que viajará a México para participar en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 recibió la Enseña Nacional y firmó el compromiso de cumplir de la mejor manera posible con la exigente competición.

Las actividades tuvieron lugar en Pinar del Río, provincia que ha acogido toda la etapa de preparación.

Allí Alfonso Urquiola, gloria deportiva y padre de Alexander, director técnico de este elenco, entregó la bandera al capitán de los muchachos, Javier Roque.

Antes, los atletas Jhonatan Hernández y Hanley Miguel Hernández colocaron una ofrenda floral en el monumento a los Hermanos Saíz.

Recordemos que este torneo reunirá a las 12 primeras selecciones nacionales de la categoría repartidas en dos grupos, entre los días 25 de septiembre y 4 de octubre próximos.

Los nuestros debutarán ante República Dominicana en la fecha de apertura. Seguirán en días consecutivos Sudáfrica, Japón (vigente campeón de la categoría), Alemania, y como colofón tendrán el enfrentamiento contra los anfitriones de México, partido que cerrará la fase de grupos el día 29 de septiembre en el horario estelar.

Esta Llave jugará en el Parque Kukulcán Álamo, de Mérida. La B, compuesta por Australia, República Checa, Venezuela, Nicaragua, y los números dos y tres del ranking: Taipei de China y Estados Unidos, verá acción en el Estadio Beto Ávila, de Cancún.

Los tres mejores de cada apartado avanzarán a la Súper Ronda y los restantes se tendrán que conformar con la Ronda de Consuelo.

El elenco antillano está conformado por tres receptores, cinco jugadores de cuadro, cuatro jardineros y ocho lanzadores.

Receptores (3):

Braon Ariel González (CAV)

Ihosvanny Raúl Doce (SCU)

Jhonatan Hernández (ART)

Jugadores de cuadro (5):

Darío Corrales (LHA)

Kevin Alejandro La Rosa (SCU)

Hanley Miguel Hernández (CAV)

Javier Rolando Roque (PRI)

Alecmis Rodríguez (VCL)

Jardineros (4):

Alex Malcom Viel (CAV)

Alain Daniel Guerra (MAY)

Kaleb Albolaez (VCL)

Jeison Arturo Pérez (GRA)

Lanzadores (8):

Ismael de Jesús Ortega (GRA) (D)

Alexandro Martínez (HOL) (D)

Enzo Águila (CFG) (Z)

Yoenys Puertas (SSP) (D)

Edgar Labrador (PRI) (D)

Yadisnel Reyes (LTU) (D)

Hanser D. Delis (SCU) (D)

Marlon Erremayor (LHA) (D)