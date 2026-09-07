Tejer el camino (V)

Videoconferencia para puntualizar detalles de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15

Fotos. / Giovanni Martínez

Tuve el gusto de acompañar a Carlos del Pino, secretario general de la Federación Cubana de Béisbol y reconocido estadístico, como parte de la representación de la Isla en una videoconferencia dirigida por los organizadores del evento que tendrá lugar en México.

A pesar de algunos problemas de conexión, habituales ya en Cuba, pudimos recepcionar en casi su totalidad el repaso de cada detalle de manera minuciosa, e intercambiar con los demás participantes de otras delegaciones.

Los temas debatidos fueron varios. Deportivos que abarcaron desde el uso de bates y el descanso de los lanzadores, hasta aspectos de tema logístico, entre ellos, el hospedaje de los atletas o el precio de las entradas a los estadios para los aficionados.

Así se vivió el debate desde Cuba.

Datos elementales

La Copa Mundial de Béisbol Sub-15 reunirá a las 12 mejores selecciones nacionales de la categoría repartidas en dos grupos, entre los días 25 de septiembre y 4 de octubre próximos.

Cuba está involucrada en el A y debutará contra República Dominicana.

Le siguen en días consecutivos Sudáfrica, Japón (vigente campeón de la categoría), Alemania, y en el colofón tendrán el enfrentamiento contra los locales de México, partido que cerrará la fase de grupos el día 29 de septiembre en el horario estelar.

En la cuarta entrega de esta saga respondí la interrogante más urgente: ¿Qué necesita Cuba para avanzar? La respuesta en síntesis sería ganar tres partidos en la etapa inicial, y al menos uno de ellos tendría que ser ante un rival de consideración como República Dominicana, Japón o México.

¿Por qué? Pues se arrastran los resultados de los elencos que avancen a la Súper Ronda, que serían tres por cada apartado, y seguramente los mencionados antes llevan la etiqueta de favoritos precompetencia, incluida Cuba.

Esta Llave jugará en el Parque Kukulcán Álamo, de Mérida. La B, compuesta por Australia, República Checa, Venezuela, Nicaragua, y los números dos y tres del ranking: Taipéi de China y Estados Unidos, verá acción en el Estadio Beto Ávila, de Cancún.

En la reunión de este lunes se repasó el descanso de los lanzadores, un aspecto importante a manejar por los entrenadores de pitcheo de conjunto con los mánagers.

Entre 1 y 35 lanzamientos queda libre. De 36 a 50 un día de descanso, 51-65 dos fechas, 66-80 tres jornadas y el tope de 95 bastará para reposar cuatro días.

Por cierto, Heriberto Corbea, metodólogo nacional de la categoría en nuestro país, me comentó desde el inicio de la preparación que de los 20 peloteros nuestros siete u ocho serán serpentineros.

Recordemos que la preselección se encuentra desde hace varias semanas entrenando en Pinar del Río. Es cuestión de días que conozcamos el equipo definitivo bajo el mando de Alexander Urquiola.

Para Cuba es importante mostrarse a gran altura una vez más. Recordemos que nuestro país atesora dos títulos en estas lides (2014 y 2016) y encabeza el medallero histórico, además de dos preseas de plata (2012 y 2022). Le siguen en orden Estados Unidos (2-1-1), Japón (1-1-0) y Venezuela (1-0-1).

En cuanto a la sede, la nación azteca, de extensa experiencia organizando eventos deportivos de alto nivel, se ha declarado lista para acoger este torneo de pelota del orbe para menores de 15 años.

En México se jugó la primera Copa Mundial de Béisbol Sub-15, en 2012 en Chihuahua, y ha regresado al país en múltiples ocasiones, incluyendo Mazatlán (2014) y Hermosillo (2022).

Es el legado del otrora Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil de la WBSC, inaugurado originalmente como evento Sub-16 en 1989 y celebrado 13 veces hasta 2011.