Colombia cambia

Álvaro Uribe es condenado a prisión domiciliaria por fraude y soborno. Un cambio político e histórico tras el fallo judicial

La condena a 12 años de prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y figura central de la política nacional durante más de dos décadas, ha dejado al país frente a un espejo que refleja tanto la fragilidad como la valentía de sus instituciones. La Colombia que amanece tras este fallo no es la misma. Ya no lo será.

El 1⁰ de agosto, cuando la jueza Sandra Heredia pronunció la sentencia, Colombia atravesó un umbral inédito: por primera vez un exmandatario –y nada menos que el hombre que definió la política de seguridad y el discurso de la derecha en el siglo XXI– fue hallado culpable de soborno a testigos y fraude procesal.

Una decisión que sacudió no solo al uribismo, sino a todo el continente, donde el fallo se lee como símbolo de que la justicia puede tocar incluso a quienes parecían intocables.

Delitos que marcaron la caída

La magistrada Heredia concluyó que Uribe manipuló testigos de sus vínculos con paramilitares, grupos armados a los que había ofrecido beneficios judiciales y materiales, por intermedio de emisarios, con el fin de que declararan a su favor y desacreditaran al senador Iván Cepeda, quien desde 2012 lo vinculó públicamente con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Partidarios y contrarios se enfrentaron ante el Tribunal que condenó a Uribe. / elcolombiano.com

Las pruebas determinantes en el fallo provinieron de distintos frentes. El abogado Diego Cadena, cercano colaborador de Uribe, fue grabado mientras intentaba convencer a reclusos de que declararan a favor del expresidente. Entre ellos estaba Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar del Bloque Metro, quien desde prisión vinculó a Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia y entregó audios que mostraban ofrecimientos de beneficios.

A su vez, Dayanira Gómez, compañera sentimental de Monsalve, aportó grabaciones y testimonios que reforzaron la validez de las pruebas. Para la jueza Heredia, estas evidencias confirmaron que Cadena actuaba siguiendo lineamientos del propio Uribe.

La sentencia va más allá de un tecnicismo judicial: desenmascara un patrón de poder en el que el exmandatario usó su influencia en torcer la justicia. Por eso, más allá del plazo de 12 años de arresto domiciliario y la inhabilitación política, el fallo toca la médula del sistema democrático colombiano.

No puede pasarse por alto el papel de la fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente Gustavo Petro y quien asumió la conducción del proceso tras años de maniobras dilatorias. Bajo su gestión, el expediente dejó de ser un tema atrapado en la telaraña leguleyesca y avanzó con firmeza hacia el juicio oral.

La llegada de Camargo fue interpretada por el uribismo como un movimiento político; sin embargo, el jurista Rodrigo Uprimny insiste en que la investigación se condujo con respeto a las garantías procesales. La jueza Heredia, al dictar sentencia, lo confirmó: Uribe tuvo derecho a su defensa, pudo presentar recursos y tendrá instancias de apelación.

El valor de Camargo estuvo en sostener la acusación en un país donde la sombra del paramilitarismo todavía intimida y la figura de Uribe parecía blindada por el mito de su popularidad. Su decisión de permitir que las pruebas más sensibles fueran ventiladas públicamente le devolvió credibilidad a la Fiscalía.

Un país partido en dos

Si algo quedó claro tras el fallo es que Colombia continúa profundamente polarizada. De un lado, los simpatizantes de Uribe denuncian lawfare y sostienen que se trata de una persecución política orquestada desde el Palacio de Nariño. Las marchas convocadas por el Centro Democrático en este 7 de agosto lo evidencian: miles de personas en las calles dispuestas a defender a quien consideran el arquitecto de la seguridad democrática.

Del otro lado, amplios sectores populares, organizaciones de víctimas y parte de la izquierda celebran el fallo y lo califican de acto de justicia largamente esperado. La sentencia reabre la esperanza de que Colombia empiece a desmontar la impunidad de la que históricamente han gozado los poderosos.

La imagen de Uribe confinado en su finca de Rionegro es, para muchos, el fin de la impunidad. Otros lo consideran una injusticia sin precedentes. Esa fractura, lejos de cerrarse, se profundizará en los meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El papel del gobierno de Petro

El presidente Gustavo Petro ha sido cuidadoso en su postura. Aunque su base social celebra el fallo, él se ha limitado a exigir respeto a la independencia judicial. Rechazó, eso sí, las críticas de congresistas republicanos en Estados Unidos, entre ellos, Rick Scott y Marco Rubio, quienes acusaron a su gobierno de instrumentalizar la justicia.

Petro respondió con firmeza: “El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos han caído asesinados por defender la verdad”. Su defensa de la soberanía judicial marca un punto de contraste con Washington y anticipa nuevas tensiones con la administración de Donald Trump, que ve en Uribe a un aliado estratégico.

El líder izquierdista atestigua que el fallo refuerza su narrativa de que Colombia necesita superar la herencia del paramilitarismo y del poder oligárquico que lo sostuvo. No obstante, también es consciente de que cualquier percepción de injerencia política podría deslegitimar el proceso y convertirse en un bumerán electoral.

En cambio, el implicado mantuvo silencio durante días, perosi bien rompió su mutismo con un discurso cargado de dramatismo. Alegó que la condena es un castigo político y advirtió: “Me restringen la libertad para evitar violencia, pero es señalarme como instigador de la violencia”.

En redes sociales se mostró sereno, asegurando que enfrentará el proceso con oración y argumentos. Mas, sus palabras dejan entrever la estrategia de victimización: presentarse como perseguido de un sistema manipulado por la izquierda, y así movilizar a sus seguidores en las calles y en las urnas.

Colombia encara ahora un escenario electoral marcado por la ausencia de Uribe en campaña. El Centro Democrático, debilitado por la condena, deberá decidir si insiste en la narrativa de persecución o busca renovar liderazgos. Para colmo, el atentado contra Miguel Uribe Turbay, su principal carta presidencial, complica aún más el panorama.

El uribismo, aun golpeado, conserva bases sociales sólidas y capacidad de movilización. Empero, la imagen de su líder confinado debilita su aura de invulnerabilidad. En contraste, sectores de centro e izquierda buscan capitalizar el momento y proyectar una Colombia menos atada al pasado de violencia y más abierta a la justicia.

Uribe y su legado en América Latina

Si queremos comprender la magnitud del fallo, hay que recordar las relaciones que Uribe sostuvo con la región. Durante su mandato, el expresidente fue un férreo opositor a la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, con quien protagonizó ásperos enfrentamientos. Acusó a Caracas de albergar guerrilleros y convirtió la frontera común en un punto de permanente tensión diplomática.

También fue un aliado estratégico de Estados Unidos en la zona, pieza clave del Plan Colombia, y se alineó con las políticas de seguridad de George W. Bush. Sus vínculos con Washington le aseguraron apoyo militar y financiero, y también ataron la política interna colombiana a los intereses de la Casa Blanca.

Hoy, esa memoria pesa. Mientras Venezuela y Colombia han intentado recomponer lazos bajo el gobierno de Petro, el fantasma de Uribe, símbolo del pasado hostil, aún genera suspicacias.

El fallo contra Álvaro Uribe Vélez no es solo un acto judicial, es una página que redefine la política colombiana y envía un mensaje claro al continente. Colombia despierta entre la esperanza de que la justicia sea para todos y el temor de que el odio y la polarización se profundicen.

La historia dirá si este proceso será recordado como el inicio de una nueva era de responsabilidad y verdad, o como una herida que dividió aún más al país.