Conocerse a sí mismo…y a los demás (I)

Desde tiempos remotos, el hombre ha querido conocer más sobre los mecanismos que desencadenan su conducta y cómo detectarlos. Bajo este precepto ha acudido a la ciencia, pero también a las especulaciones. Pasaremos revista a algunos de estos métodos

Por. / ERNESTO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Naomi Tickle, fundadora del Centro Internacional de Personología. / psicologiaymente.com

Conócete a ti mismo es uno de los más populares apotegmas del filósofo griego Sócrates. La frase “prendió” en la Humanidad y muchos científicos –y otros que no lo son–, han pretendido descubrir signos externos reveladores de lo que sucede en el interior de las personas. Por ejemplo, Hipócrates y Galeno propusieron con ese objetivo la teoría de los cuatro humores básicos: colérico, flemático, melancólico y sanguíneo.

Personología

En tiempos más recientes se encuentra la llamada Personología, una pseudociencia la cual aborda la supuesta relación entre la apariencia física de una persona y su personalidad.

Naomi Tickle es la fundadora del Centro Internacional de Personología y, según Tickle, la disciplina fue desarrollada por Edward Vincent Jones, juez de la Corte Suprema de Los Ángeles, California, en la década de 1930.

El magistrado comenzó a tomar notas sobre los patrones de conducta de los criminales conducidos a su corte. Jones aseveraba que era capaz de predecir la conducta de cualquiera de ellos con solo observar sus rasgos. Inició entonces una investigación por su cuenta con la literatura publicada sobre el tema por notables autores y luego compiló 68 rasgos faciales de su propia experiencia judicial. Sin embargo, no realizó ninguna prueba científica que corroborara sus asertos empíricos.

La Teoría del Rasgo

Gordon Allport, investigador y psicólogo de Indiana, Estados Unidos. / zeteojournal.com

Esta teoría presupone la existencia de características estables en la personalidad las cuales permiten predecir el comportamiento individual. Uno de los primeros teóricos que se acercaron al estudio del comportamiento humano desde la perspectiva del rasgo fue Gordon Allport, investigador de Indiana, Estados Unidos, para quien la conducta humana responde a la necesidad de pronunciarse de acuerdo con un funcionamiento propio coherente con el modo en que el individuo se percibe a sí mismo.

Allport distingue entre los rasgos los cardinales aquellos presentes en casi todos los comportamientos. Es difícil que en la práctica pueda encontrarse este tipo de rasgo orientador de la conducta en todas sus manifestaciones. Los rasgos centrales serían aquellos que caracterizan la personalidad y suelen oscilar entre un número de cinco a 10 por cada persona. Por último, los secundarios serían aquellas disposiciones menos generales que se manifiestan esporádicamente en comportamientos muy específicos.

Los elementos que forman la Teoría de Rasgos pueden resumirse de la forma siguiente:

Respuestas específicas: Como alguien se comporta en una situación concreta. Respuestas habituales (rasgos centrales): Comportamiento de una forma determinada sobre la base de su experiencia. Rasgos cardinales: Conducta de forma generalizada. Dimensiones: Conjunto de rasgos.

Teoría de la personalidad de Eysenck

Se trata de una teoría que pretende analizar la personalidad desde el punto de vista de la biología por encima de los aspectos sociales del ser humano.

Hans Eysenck, psicólogo inglés nacido en Alemania.

Los científicos afirman que es un modelo coherente y capaz de asumir hallazgos que surgen en otras disciplinas. Este modelo es descriptivo, pero también clasifica, y esta clasificación la hace a través de un modelo experimental: la psicometría.

Las tres dimensiones que postula el modelo de Eysenck son la extraversión, el neuroticismo y el psicotismo. Cada una de ellas está relacionada con supuestos motores de la conducta: reproducción, conservación y autodefensa, respectivamente.

Neuroticismo: Tristeza, timidez, depresión, ansiedad, tensión, miedo, culpa, irracionalidad, vergüenza, mal humor, emotividad, preocupación.

Extraversión-Introversión: Sociabilidad, actividad, asertividad, despreocupación, dominancia, búsqueda de sensaciones, osadía, espontaneidad, rapidez.

Psicotismo: Impulsividad, agresividad, hostilidad, frialdad, egocentrismo, falta de empatía, crueldad, falta de conformismo, dureza mental.

Otros estudios

Muchas investigaciones se han dedicado a desentrañar la conducta humana: la interpretación de Iván Pavlov de los temperamentos clásicos: Fortaleza/Debilidad; Equilibrio/Desequilibrio e Impulsividad/Lentitud; los estudios de Carl Gustav Jung, quien relacionó la extraversión con los trastornos histéricos (ansiedad severa y descontrol emocional); y la introversión con los psicasténicos (Variedad de la neurastenia. Predominan las manifestaciones de depresión psíquica), así como las aportaciones de Francis Galton, Charles Spearman y Raymond Cattell, los que aplicaron la estadística en la recopilación de síntomas comunes y aleatorios con la finalidad de explicar patrones de conducta, entre otros especialistas.

Rasgos propuestos por Edward Vincent Jones