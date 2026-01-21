Cruzada contra el cáncer desde temprana edad

Unas 2 000 familias espirituanas agradecen la campaña de vacunación que inmunizar contra virus muy dañinos en el universo femenino

Como el resto de Cuba, Sancti Spíritus ha creado condiciones para cortarle el paso a un fenómeno que ha repercutido muy negativamente contra la salud y la vida del universo femenino: el cáncer cérvicouterino.

Anticiparse a ese flagelo –uno de los más frecuentes entre las mujeres a escala mundial– ha sido el noble propósito de la campaña desarrollada desde finales de octubre hasta diciembre con el objetivo de inmunizar a las niñas de nueve años de edad que cursan el cuarto grado de escolaridad.

Alrededor de 2 000 niñas de la geografía espirituana fueron vacunadas con el Cecolin: producto bivalente, de factura científica china, el cual protege contra los genotipos 16 y 18 del Virus del Papiloma Humano (VPH).

En declaraciones para los lectores de BOHEMIA, Niuvis Fundora Martín, responsable del programa de inmunización en el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, explicó que hasta diciembre fueron vacunadas el grueso de las niñas comprendidas en esa edad, por lo que ahora se hace con aquellas que por determinada razón no pudieron ser inmunizadas antes en las casi 300 escuelas de la enseñanza primaria existentes en el territorio.

Por su parte, Danielli Danielli Carvajal Valdés, asesora de salud escolar en la Dirección General de Educación Provincial, destaca la comprensión, apoyo y gratitud mostrados por padres y demás familiares de las alumnas vacunadas, así como la tranquilidad que esa campaña comienza a generar dentro de los hogares.

El programa ha incluido también a niñas de escuelas especiales con nueve años, independientemente del grado escolar, así como a casos que, con esa edad, padecen enfermedades crónicas que les impiden asistir a la escuela.

Como se conoce, el Cecolin es una vacuna segura y efectiva, producida por la empresa china Innovax y cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud.