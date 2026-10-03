Procesan por delito de droga a ciudadano que cumplía sanción en Ciego de Ávila

Un ejemplo más acerca de cómo algunas personas siguen desconociendo el consejo de especialistas, autoridades, instituciones y medios de prensa

A pesar de las permanentes advertencias e información con el fin de crear conciencia en torno a las muy perjudiciales consecuencias que genera el consumo de drogas, hay quienes continúan incurriendo en esa práctica, totalmente incompatible con la esencia de la sociedad cubana posterior a 1959.

Uno de los más recientes casos procesados por el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila (Causa 72 del 2026) está relacionado con la incongruente actitud de un ciudadano que, incluso cumpliendo sanción de privación de libertad (por hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor), sumó otro delito, esta vez asociado a la droga.

Según trascendió durante la sesión oral y pública, al acusado se le ocuparon 75 unidades o papeles contenedores del estupefaciente conocido popularmente como “químico”, contenidos en un pequeño frasco que ocultaba dentro del asa de su maletín.

Traficar o consumir drogas es un delito que se agrava aún más si el hecho tiene lugar dentro de una institución penitenciaria, entre cuyos propósitos está precisamente corregir posturas o formas de comportamiento contrarias a lo establecido en las leyes y reeducar al individuo a fin de propiciar su reinserción en la vida social y económica del país.

Tras escuchar y valorar los elementos, interrogantes y consideraciones de la Fiscalía, de la defensa, el testimonio de testigos, la información ofrecida por peritos, así como documentos y pruebas, todo con apego al debido proceso, el Tribunal decidió aplicar una sanción de 14 años de privación temporal de libertad.

Como se conoce, por delitos asociados a la droga y sustancias similares, el Código Penal establece sanciones que pueden ir desde 10 a 30 años de privación de libertad, privación perpetua e incluso la pena de muerte, de acuerdo con la gravedad de los hechos.

La provincia de Ciego de Ávila, como otras, se caracteriza por realizar permanentemente acciones educativas o preventivas relacionadas con el tema de la droga en nuestra sociedad.