El tabaco busca crecimiento en Sancti Spíritus

Las adversidades económicas hacen que los productores se afiancen y así la vega aporte un poco más

Acopiar a pie de vega 2 000 toneladas de tabaco no solo anima, sino que también crea un fuerte compromiso para los productores espirituanos, quienes tradicionalmente han tenido una marcada presencia nacional en el cultivo de esta hoja.

De lograr ese volumen en la recién iniciada campaña, el territorio superaría en unas 300 toneladas lo registrado en la etapa anterior.

Conscientes sobre la adversa coyuntura económica que enfrenta el país requiere crecimiento, los tabacaleros de la provincia sustentan sus aspiraciones en la experiencia acumulada, la cultura productiva sedimentada por generaciones enteras, las bondades de tierras muy propicias, la planificación de las labores en correspondencia con un clima que podría parecer impredecible y el justo lugar dado al uso del buey, entre otras fortalezas.

Un elemento que anima a quienes han dedicado años y décadas al cultivo de esta solanácea es la inserción de unos 200 sistemas de riego con paneles solares, de los cuales una parte ya se encuentra funcionando.

Disponer de esa tecnología y hacer en el cultivo todo lo objetivamente posible en cada momento será fundamental para continuar mejorando los rendimientos. Aunque el año pasado estos estuvieron por encima de la tonelada por hectárea (e incluso algunos productores lograron más de 2 toneladas en igual área), todavía pueden ser mucho más ventajosos, no solo para el productor, sino también para la economía nacional, tal y como ha subrayado en declaraciones a la prensa Isidro Hernández Toledo, director agrícola de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco (ABT) en Sancti Spíritus.

Confiar en que esto es posible resulta importante para el saldo final de una campaña donde se involucran 67 Cooperativas de Crédito y Servicios, 15 Cooperativas de Producción Agropecuaria, seis Unidades Básicas de Producción Cooperativa y fuerzas pertenecientes al Ejército Juvenil del Trabajo y a la estructura agropecuaria del Ministerio del Interior en la provincia.

De tal manera, Fomento, Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco –las zonas con mayor peso en la producción– se apresuran a ganar tiempo. Esto no significa que los productores de los demás municipios se crucen de brazos, pues están muy conscientes del valor a mantener en las circunstancias actuales, de este rubro para la economía cubana.