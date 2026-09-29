Las Tunas “en modo 230”

Dos aniversarios cerrados de honda significación, reaniman la ciudad

Las Tunas. Las últimas jornadas han estado bañadas aquí por una mezcla de ajetreo y de orgullo citadino.

La ciudad corona 230 calendarios desde que empezó a levantarse en el mismo sitio donde ya una apacible comarca había hecho camino propio al andar.

Una riquísima historia, con protagonistas de profundo arraigo territorial (como el mayor general Vicente García González) y una cultura capaz de trascender fronteras sin dejar de transmitirse de generación en generación, explican la existencia de un sentido real de pertenencia que ni los años ni las dificultades pueden incinerar.

Por eso no extraña que autoridades políticas y gubernamentales, organismos e instituciones traten de “sacar de donde no hay” para dejarle algo a la ciudad en su aniversario 230.

Ahora y siempre, la ciudad debe estar limpia y bonita. Fotos: Pastor Batista Valdés

Y aparece. Siempre aparece el modo de lograrlo, a pesar de no estar exenta la provincia de dificultades y escaseces sin precedentes después de aquel enero de 1959, acontecimiento el cual desbordó al pueblo desde los más pobres suburbios hasta las calles del llamado centro histórico.

Así –y con el siempre decisivo concurso popular y comunitario–, las fachadas de viviendas y de entidades estatales reciben un reto cumpleañero que ojalá pudiera llegar hasta la mejilla de los barrios más apartados.

Como expresión de estos tiempos, los nuevos actores económicos y formas de gestión se insertan en un programa donde lo más importante es halar parejo, porque la ciudad es –y debe seguir siendo, cada vez más– de todos.

Las Tunas atesora una rica historia, cultura y tradiciones que no mueren.

Así, por apenas mencionar un ejemplo, en la conocida área de La Pérgola cobra vida un proyecto sustentado en la literatura y en el rescate de tradiciones muy específicas y arraigadas en el territorio. Son estas la décima, la música campesina, la pintura, la escultura y la magia.

No por gusto, Misleydi García Osorio, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, ha subrayado en declaraciones de prensa la voluntad de “renovar lo que hoy necesita una transformación, con el aporte de todos… para que en la localidad primen la belleza, la cultura y la higiene”.

Las acciones tienen lugar, además, en el contexto de la Jornada de la Cultura Tunera y de una sesión solemne de la mencionada asamblea con motivo de los 230 años transcurridos desde la fecha fundacional: 30 de septiembre de 1796.

A tales motivaciones se suma el acontecimiento que admiran, rememoran y veneran los tuneros año tras año: la toma e incendio de la ciudad (hace 150 años) por parte de las tropas de Vicente García, con él al frente todo el tiempo.