La directora regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, en su primera visita oficial al país, conversó sobre uno de los mayores desafíos que enfrenta Cuba hoy: su propia población, que se reduce

La Casa de Naciones Unidas acogió una reunión que, sin grandes anuncios, tuvo el peso de las conversaciones que importan. Representantes de ministerios, demógrafos, funcionarios de la Comisión de Atención a la Dinámica Demográfica y el equipo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Cuba dialogaron del país que tendremos si no actuamos, y del que queremos construir si operamos bien.

Paula Narváez, directora regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, fue la protagonista central de la jornada. Chilena, exministra secretaria general de gobierno (vocero) durante el segundo mandato de Michelle Bachelet entre noviembre de 2016 y marzo de 2028, Narváez llegó a Cuba por primera vez en su nuevo cargo, aunque no era su primera visita al país. “Es un gusto estar acá y poder aprender del diálogo”, dijo al inicio de la jornada vespertina.

La directora regional del UNFPA subrayó la importancia de responder al cambio demográfico sin abandonar los derechos de las personas. /Cortesía de UNFPA-CUBA

Narváez situó la realidad cubana dentro del cuadro más amplio de América Latina y el Caribe, una región que ha dejado de proyectar sus transformaciones demográficas hacia el futuro para vivirlas en presente, refiriéndose al proceso de envejecimiento y contracción poblacional que avanza en varios países, pero que en Cuba adquiere una dimensión y una velocidad sin comparación regional.

Para el archipiélago cubano, el diagnóstico que se presentó fue preciso. Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información y voz habitual en estos espacios de diálogo, actualizó el panorama con una precisión que impone la urgencia. En el inicio de la pandemia, a finales de 2020, Cuba tenía 11 millones de habitantes, a finales de 2025, la cifra rondaba los 9.4 millones. Una reducción impresionante en menos en cinco años.

Otro de los datos que más resonó en la sala fue el de los nacimientos, en 2024, Cuba registró apenas 71 358. La proyección que citó Alfonso Fraga y que fue subrayada por Narváez resulta perturbadora; para 2100, Cuba podría tener 5.6 millones de habitantes. Y no existe, en ninguna nación del Sur Global, una experiencia comparable de la que aprender.

“No hay experiencia similar”, advirtió Juan Carlos Alfonso Fraga al referirse a la magnitud de la transición demográfica cubana. /Cortesía de UNFPA-CUBA

Sin embargo, Cuba no está ante este reto sin herramientas. La Política para la Atención a la Dinámica Demográfica, aprobada en 2014 y actualizada posteriormente, es un instrumento transversal que recorre desde el nivel nacional hasta el consejo popular.

Según trascendió, el desafío no es normativo sino de velocidad e implementación concreta en un contexto donde las condiciones se han deteriorado de manera severa.

Desde el Ministerio de Salud Pública, uno de los grandes desafíos, explicó el doctor Alberto Fernández Seco, jefe del Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental, es mantener indicadores históricos de orgullo nacional como la mortalidad infantil y la mortalidad materna en un contexto de limitaciones para la adquisición de insumos, así como la necesidad del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, ya implementado en el país.

En ese sentido, la doctora Catherine Chibas Pérez, jefa del Programa de Atención Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública, subrayó el valor del apoyo del UNFPA en la provisión de anticonceptivos de larga duración, como los implantes subdérmicos, que han permitido llegar a población adolescente con opciones de planificación familiar.

El eje de salud sexual y reproductiva como derecho y no como variable demográfica, también atravesó toda la tarde. Narváez lo mencionó en su intervención: la transición demográfica no autoriza respuestas que vulneren derechos. La inteligencia demográfica sirve para anticipar dónde se concentrarán las mayores tensiones, no para coaccionar comportamientos, sino para educar y trabajar en ese sentido.

Marisol Alfonso, representante del UNFPA en Cuba, recordó que este encuentro forma parte de una serie de diálogos políticos que la oficina ha impulsado, buscando puntos de integración entre las políticas sociales y la realidad demográfica del país.

Desde el Ministerio de Educación, su titular Naima Ariatne Trujillo reveló la relación del Código de la niñez, adolescencias y juventudes con la atención a la dinámica demográfica y, para el cierre de la jornada, expresó que “los amigos que están en los momentos difíciles son los amigos de verdad”, una frase que sintetizó el tono del encuentro con la honestidad que permite la confianza construida durante años con el organismo internacional.

Cuba enfrenta una encrucijada demográfica. Posee políticas, instituciones, estadísticas, todo lo que necesita. Lo que el diálogo con UNFPA buscó fortalecer fue la capacidad de actuar con rapidez, con enfoque de derechos y sin dejar a nadie atrás.