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De colores a curiosidades, un poco para todos

Rosa M. Cubela

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En la sección «Un poco para todos» exploramos cómo los colores influyen en nuestro bienestar físico y emocional según la cromoterapia, detallando el impacto de cada tonalidad en nuestro organismo y estado de ánimo. Además, compartimos curiosidades históricas y culturales que sorprenden y enriquecen el conocimiento general

De acuerdo con los cromoterapeutas, muchos padecimientos pueden ser mejorados por medio de los colores; es decir, cada color contiene vibraciones capaces de restablecer el equilibrio en nuestro organismo. Estas vibraciones entran al cuerpo a través del sistema nervioso estimulando la secreción de hormonas que regulan el equilibrio químico y energético del cuerpo.

El color puede afectar la disposición de ánimo, la percepción de la temperatura, el tiempo y la capacidad para concentrarse, entre otras muchas cosas.

Algunas investigaciones han comprobado que los colores cálidos, como el rojo, hacen subir la presión arterial, la frecuencia de las pulsaciones y el ritmo respiratorio, mientras que la exposición a los tonos verde, azul y negro hacen el efecto contrario.

Los colores y tú

Rojo:

La fuerza, la valentía, la tenacidad, el vigor y la sexualidad se asocian a este color. Puede inyectar vivacidad y movimiento, supera la apatía, la inactividad, la depresión, el miedo y la melancolía. No es recomendable en un dormitorio, donde se necesita tranquilidad, pero de otra manera puede aumentar el deseo sexual.

Amarillo:

Estimula el intelecto y la comunicación. Se asocia con la perspicacia mental, la organización, la atención a detalles, la evaluación, la inteligencia, los logros académicos, la disciplina, la administración, el elogio, la sinceridad y la armonía. Es excelente para decorar un lugar de trabajo, en las cocinas favorece la unión familiar y en el cuarto de un niño el desarrollo de los procesos mentales.

Naranja:

Es un color cálido y estimulante, pero sus efectos son menos intensos que el rojo. Es un tono alegre y social y estimula el optimismo, la generosidad, el equilibrio emocional, la seguridad, el cambio, la lucha, la automotivación, el entusiasmo y el sentido de la unión.

Verde:

Influye en el equilibrio, la armonía, paz, esperanza, desarrollo y curación. Se encuentra en la naturaleza y simboliza la abundancia del universo. Es empleado en los hospitales y uniformes del personal. Puede utilizarse en todo tipo de habitación, al ser tranquilo y energetizante a la vez. Es útil en el baño al representar purificación y renovación. Úsalo en tonos vivos o secos, no oscuros.

Azul:

Incita a la búsqueda de la verdad interior. Favorece la inspiración, la creatividad, el entendimiento espiritual, la fe y la devoción. Fomenta la amabilidad, la paciencia y la serenidad. Es un color recomendado para los dormitorios o lugares donde se busque relajación, la meditación o se pretenda encontrar tranquilidad y paz.

Violeta:

Estimula nuestra perspectiva espiritual e intuición. Tiene un efecto calmante, sedante y reconfortante; se asocia con el conocimiento psíquico y la intuición. El tono violeta es ideal para un lugar destinado a la meditación. Es un color poderoso. Solo se aconseja para pintar un muro o como detalle decorativo.

Blanco:

Fomenta la comprensión, humanidad e imaginación creativa. Conduce hacia la armonía espiritual, es pureza y perfección. Ideal para cualquier habitación ya que su energía es curativa y encierra el poder de la transformación. No se recomienda poner todo de ese color, pues no dará el resultado acogedor ni atractivo, es preferible combinarlo con otros colores.

Negro:

Simboliza misterio y lo desconocido. Demasiado uso del negro puede resultar agobiante e incluso deprimente, por lo que debe utilizarse con prudencia. Aunque se le ha asociado con cosas oscuras en realidad no es así, no existen colores malos o negativos, cada uno posee sus propias cualidades y su poder específico.

El tono más claro o más oscuro de un color puede crear una sensación completamente distinta de una persona a otra. Es recomendable que analicemos qué nos provoca cada color para descubrir nuestra propia sensibilidad.

COSAS CURIOSAS

*La etiqueta del cadáver de Lee Harvey Oswald fue vendida en una subasta en 6 600 dólares.

*El emperador azteca Moctezuma tenía un sobrino llamado Cuitlahuac, cuyo nombre significa “lleno de excremento”.

*Thomas Alva Edison tenía miedo a la oscuridad.

*En la revista Time en 1938 el Hombre del Año fue Adolfo Hitler.

*Cuando Bugs Bunny apareció por primera vez en 1935 este se llamaba Happy Rabbit.

*La palabra más larga sin vocales en inglés es Rhythms.

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