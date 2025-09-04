De nuevo las manos extendidas

Entre Cuba y Vietnam se refuerza la agenda bilateral en los sectores agroalimentario, de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología… y muchos más

A Cuba llega la primera delegación oficial vietnamita en 1961. Venía en representación del Ministerio de Cultura –a la cabeza, el titular, Hoang Minh Giam–, y participó en la Fiesta de los trabajadores, el 1º de mayo. Esa sería una oportunidad memorable, toda vez que Fidel anuncia que recibiríamos de brazos abiertos y manos extendidas a un grupo de jóvenes de esa nación indochina para estudiar idioma español.

De ese tiempo acá las hermanadas relaciones bilaterales de nuestros Estados y pueblos se incrementan cada día. Ahora, en 2025, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estuvo de vuelta en esas lejanas tierras, con una comitiva integrada, entre otros, por los miembros del Buró Político, el canciller Bruno Rodríguez; el general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, titular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Emilio Lozada, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central; y los ministros Oscar Pérez-Oliva Fraga, de Comercio Exterior, e Ydael Pérez, de Agricultura. También se sumó a la delegación Rogelio Polanco, embajador cubano en Hanoi.

“Ya superamos el sueño de crear Genfarma, ya es una realidad; ahora soñamos con todas las perspectivas, con lo que alcanzaremos en el futuro con la unidad de capacidades investigativas, científicas y productivas que tenemos”, subrayó Díaz-Canel. / trabajadores.cu

Tras recibirlo, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el 2 de septiembre, Díaz-Canel se reunió con el primer ministro, Pham Minh Chinh, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Tal como lo narra el diario Granma, el mandatario antillano les transmitió “felicitaciones por el magnífico acto” por el aniversario 80 de la independencia del país asiático.

Amplia ha sido esta estadía cubana, Bohemia hace un sucinto resumen: ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba en el Mausoleo al presidente Ho Chi Minh; conversaciones con las máximas autoridades partidistas; firma de acuerdos y memorandos en las áreas de la producción de arroz, la cooperación integral, la salud, la gestión documental y de archivos, y la creación de una nueva empresa mixta. Un hito para recordar siempre fue la entrega simbólica de la primera parte de una campaña en apoyo a Cuba, que recaudó unos 385 000 millones de dong; es decir, 14.5 millones de dólares.

Muchas esperanzas generan el Acuerdo de Cooperación entre los dos gobiernos, enfocado en la producción arrocera en el periodo 2025-2027, el cual se inserta en las tareas para garantizar la seguridad alimentaria de Cuba, teniendo en cuenta lo fundamental de esta gramínea en la dieta cotidiana del pueblo. Se destaca, el Memorando de Entendimiento sobre cooperación en Salud. Esta acción debe fomentar el modelo del médico de la familia, colaboraciones en el campo farmacéutico y otros programas integrales de Salud en áreas esenciales.

El mandatario cubano y su amplia comitiva se reúnen con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. / vietnamplus.vn

Cerrando con broche de oro este resumen, reiteramos lo divulgado ya en los medios de prensa nacionales: el 31 de agosto de 2025, Díaz-Canel inaugura la empresa mixta Genfarma. Sobre ese gran suceso significó: “Por la manera en que se ha trabajado, por la seriedad y el compromiso de ambas partes, porque conocemos el valor y el heroísmo de nuestros hermanos vietnamitas, y porque conocemos la capacidad y el compromiso de nuestros compañeros de Biocubafarma, estamos seguros de que podemos lograr grandes éxitos con Genfarma. Esperamos se convierta en un hito dentro de la industria biofarmacéutica cubana y vietnamita, de dos países que defienden el socialismo, que tienen confianza mutua, y entre dos países cuyos pueblos nunca se han rendido”.