Devuélvanme mi ciudad

La memoria suele tendernos trampas, pero otras veces nos auxilia frente a lo en apariencia inevitable. La Habana vale la sacudida

Hierba de verde lozanía, trinos, ceiba vetusta en esquina de barrio, sol tímido, temprana calma que aún se despabila del sueño; es esa mi ruta de agosto hacia el trabajo; visión superficial que alivia cualquier alma estresada. El encantamiento dura justo hasta el momento en que arqueo las cejas de disgusto ante otros escenarios al parecer irreversibles.

Y no reconozco la inesperada pintura de ciudad que se exhibe como herida supurante de recuerdos; tampoco me reconozco en ella. A pesar de todo me es difícil dejarla; demasiadas sus olas, sus compases, sus colores, sus gentes. Mis ataduras con sus vuelos de trascendencia siguen intactas en esa contradicción propia de quien la saborea mágica y a la vez la siente en decadencia.

En psicología sublimar el pasado es ver la etapa de la vida ida “a través de un filtro que solo deja pasar lo bueno y bello. La sublimación es, después de todo, una herramienta muy evolucionada para hacer frente a las amenazas y peligros existentes a nuestro alrededor”. ¿Cuántos tendrán igual postal de ciudad paradisíaca a la que aferrarse aunque sea en un segundo de perennidad? Un día de “guardia” en el balcón para seguir el vuelo del verde zunzún, escuché: “¡Mamá, qué agradable esta parte! Me gustaría vivir aquí; ¿por qué no nos mudamos?”. El niño con la grandilocuencia típica del candor dejó callada a la madre; caricia y apremio del paso.

Desde entonces mi decisión a no sublimar el pasado, si bien los facultativos avisen de que “canaliza nuestras inercias naturales adaptándolas al entorno en el que nos encontramos”. Me niego a conformarme con lo feo, lo sucio, lo ruidoso, lo maleducado, lo roto. No quiero volverme testigo de nuevas añoranzas infantiles por algo desconocido evidentemente, porque en los vecindarios se acumula el asco por la basura, la música rompe tímpanos, los gestos soeces intimidan…

Evitaré glorificar a esa Habana que fue hasta hace poco. Pretendo la vuelta de sus mejores galas, como cosa habitual, alejada de la rimbombancia de sus aniversarios o de una visita oficial de alto nivel para la cual se le maquilla y luego a la menor lluvia se descorcha. Algunas de sus imperfecciones están fuera del alcance de los “comunes”, nos corresponde exigir la multiplicación de los oasis limpios, arbolados, seguros. Las estridencias y faltas de respeto también deberemos suprimirlas de las costumbres, o la ciudad nunca volverá. Hasta puede que muchos más niños, otrora asombrados, tampoco regresen.