Donde huracán hubo, solidaridad queda

Cuando aún en muchas comunidades no desciende el nivel de las aguas, ya comienzan a rugir los vientos solidarios y altruistas del pueblo y gobierno venezolanos

El huracán Melissa, con su implacable fuerza, dejó a su paso una estela de destrucción en el oriente cubano, pero hay fuerzas en este mundo más poderosas que las de la naturaleza: la voluntad política de un gobierno y la bondad de un pueblo que, frente a la tormenta, responde con un aluvión de apoyo incondicional.

Apenas el evento meteorológico abandonó la geografía nacional, otra fuerza emerge, esta cargada de esperanza y amor. Es el huracán de la solidaridad, un fenómeno humanitario cuya primeras y potentes ráfagas llegaron hoy desde Venezuela a la pista del aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

El envío solidario lo conforman insumos médicos, productos alimenticios y materiales para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas en las provincias orientales.

El canciller Yván Gil, quien acompañó la carga destinada a los damnificados, al partir de Caracas destacó que este gesto solidario se materializa precisamente en la fecha en que se conmemoran 25 años de la firma del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, suscrito por los líderes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz.

Según señaló, ese acuerdo fue el punto de partida de lo que hoy constituye el ALBA-TCP y representa “el verdadero esfuerzo para la unión de los pueblos”, como expresó en su momento el líder bolivariano.

Asimismo, informó que se está preparando un barco que partirá hacia Cuba en los próximos días con más de 3 000 toneladas de asistencia. El gesto solidario de la nación sudamericana también incluyó el envío 20 toneladas de insumos a Jamaica que al igual que la mayor de las Antillas recibió con furia los embates de Melissa.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó públicamente en la red social X su gratitud hacia el gobierno bolivariano por el apoyo brindado en tiempos difíciles. En su mensaje, evocó una frase de José Martí “Hacer es la mejor manera de decir”.

Este nuevo capítulo altruista encarna la esencia del principio de cooperación Sur-Sur que ha guiado las relaciones entre Venezuela y Cuba. No es la primera vez que el Gobierno Bolivariano moviliza sus recursos en apoyo a la nación cubana en momentos difíciles, y cada gesto reafirma que esta relación se construye sobre bases sólidas de reciprocidad y complementariedad.

Los vientos de esta tempestad solidaria, en lugar de derribar, levantan el ánimo de un pueblo que se sabe acompañado de sus hermanos más leales. La destrucción es temporal; la hermandad, permanente.

La ayuda solidaria y desinteresada del gobierno y pueblo bolivarianos, trasciende el carácter humanitario y constituye un mensaje político de profundo significado: Venezuela y Cuba caminan juntas, comparten desafíos y construyen su destino en unidad. Mientras las provisiones llegan a las manos de los afectados por el huracán Melissa, se cumple el sagrado principio de que la unión entre nuestros pueblos es fuente inagotable de fortaleza y esperanza.