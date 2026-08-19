El arte de escribir con luz

La fotografía, uno de los descubrimientos más relevantes del siglo XIX, consiste en capturar y reproducir imágenes visibles y permanentes a través del actuar de la luz sobre un medio fotosensible. Las primeras fotografías, acreditadas como heliografías, fueron creadas en 1826 en la lejana Francia por el físico Nicéphore Niépce. El pintor francés Louis Jacques Mandé Daguerre desarrolló el método denominado Daguerrotipo, que extendió de manera exponencial la práctica de grabar con luz.

Desde aquellos tiempos dicha habilidad ha emprendido su largo caminar que nunca terminará, y sepa que un día, cuando ya no esté, las instantáneas que se ha propuesto tomar hoy como crónicas de su andar ilustrarán su persona y su época, y expondrán lo que de alguna forma le ha impactado y tocado vivir. En ese sentido de dimensión perpetua en el tiempo la fotografía nos supera.

Solo la obtención de imágenes fotográficas eterniza instantes irrepetibles, registra lo inusitado, deja constancia de hechos e historias en ocasiones olvidados, narrados de otra manera u omitidos. BOHEMIA invita a disfrutar este 19 de agosto, del Día Mundial de la Fotografía.