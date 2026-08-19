El arte de escribir con luz

La fotografía, uno de los descubrimientos más relevantes del siglo XIX, consiste en capturar y reproducir imágenes visibles y permanentes a través del actuar de la luz sobre un medio fotosensible. Las primeras fotografías, acreditadas como heliografías, fueron creadas en 1826 en la lejana Francia por el físico Nicéphore Niépce. El pintor francés Louis Jacques Mandé Daguerre desarrolló el método denominado Daguerrotipo, que extendió de manera exponencial la práctica de grabar con luz.
Desde aquellos tiempos dicha habilidad ha emprendido su largo caminar que nunca terminará, y sepa que un día, cuando ya no esté, las instantáneas que se ha propuesto tomar hoy como crónicas de su andar ilustrarán su persona y su época, y expondrán lo que de alguna forma le ha impactado y tocado vivir. En ese sentido de dimensión perpetua en el tiempo la fotografía nos supera.
Solo la obtención de imágenes fotográficas eterniza instantes irrepetibles, registra lo inusitado, deja constancia de hechos e historias en ocasiones olvidados, narrados de otra manera u omitidos. BOHEMIA invita a disfrutar este 19 de agosto, del Día Mundial de la Fotografía.
2 comentarios
Muchas felicidades en este día para todos nuestros colegas. La fotografía es ese momento de complicidad que capturamos con nuestro lente para perpetuarlos y recordarlos. Desde las primeras fotos hasta las que hacemos a diario nuestra labor no deja de sorprender al mundo. Gracias al autor por tan acertadas palabras, como siempre.
Muchas gracias por ese bello artículo en homenaje a nuestra pasión, la fotografía, que ya quedó para siempre sembrada en nuestros 💞