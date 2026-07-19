Nacen para ser felices

Conmemoramos una jornada dedicada a los más pequeños. Urge trabajar por ellos para que día a día enriquezcan su intelecto, este les hará grandes en el futuro.

La maravilla está en lo habitual, ser feliz es cuestión de vivir y aprender de los más simples detalles. Aunque pasa el tiempo, nos acompaña el recuerdo de las vacaciones, los días de playa, los primeros juguetes, la escuela y los amigos. Todos hemos sido chiquillos, alegres.

En las imágenes captadas por este reportero se aprecia como los niños siempre nos sorprenden. Por eso, se les debe guiar, educar en los más positivos valores, de ahí el éxito de mañana, pues las experiencias de la niñez nos acompañan siempre.

El Día Internacional de la Infancia, instituido en 1956 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, está dedicado a la fraternidad y comprensión de las niñas y niños de todo el orbe, de quienes Martí expresó son la esperanza del mundo.

Conmemoramos una jornada dedicada a los más pequeños. Urge trabajar por ellos para que día a día enriquezcan su intelecto, este les hará grandes en el futuro.