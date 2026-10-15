Reflexiones del silencio

Desde hace tiempo detiene mi andar un mausoleo que aún conserva belleza: El conjunto monumental Leonor Pérez, emplazado en el parque que lleva su nombre en calle Balear, Los Ángeles, San Miguel del Padrón. Vetusto e interesante, se manifiesta como quijote arquitectónico que batalla contra el tiempo y la amenaza del olvido.

Considerado único de su tipo en el continente, rinde honores a la madre de José Martí. En ella se inspiró el artista Manuel Rodolfo Toledo, quien utilizó para su construcción 5 200 libras de bronce donadas por el pueblo de Cuba. La escultura representa a doña Leonor sentada, leyendo una de las cartas que le enviara su hijo desde Montecristi, el 25 de marzo de 1895. La pieza se fundió en el Instituto Cívico Militar de Ceiba del Agua, mide 2.5 metros de altura y 1.7 metros de ancho y la acompaña un pedestal de mármol gris alrededor del cual hay dos bajo relieve que describen tres momentos históricos de la vida y obra del Apóstol. De izquierda a derecha se observan los trabajos forzados que tuvo que realizar el joven Martí en las canteras de San Lázaro, la labor desplegada por Martí de regreso a Cuba y su caída en combate en Dos Ríos.

Desde el lejano 18 de febrero de 1958 pervive esta reliquia de cita permanente con la historia. Entre piedra y piedra continúan latentes las esperanzas de un mejor futuro para este imponente museable de la arquitectura contemporánea. BOHEMIA propone una mirada, una reflexión, un acercamiento ante el llamado de atención que reclama una obra desde el silencio parlante.

Sorprende a la vista, pese al deterioro, la estética del conjunto escultórico.

El equilibrio de las líneas conforma el diseño de cada segmento.

La tarja en bronce ya no se encuentra en la obra.

La excelencia de los materiales utilizados se impone al tiempo y la desidia.

Una mirada desde el interior.