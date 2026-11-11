Imperecedera en el tiempo

La Habana de cinco siglos de historia es una ciudad sugerente, su encanto atrae, además de su gente y su arquitectura ecléctica. La mejor forma de descubrir su entorno es adentrarse en sus calles para ver transcurrir la vida al ritmo propio cubano, tan diferente a gran parte del mundo.

En la cercanía del puerto, aquel 19 de noviembre de 1519 surgió la antigua urbe de luces y sombras en la Plaza de Armas, bajo la sombra de su ceiba se celebró la primera misa y el cabildo asumió la custodia de la recién villa. A un ajetreado ritmo le sucedieron estrechos caminos de adoquines, portales y columnas… en combinación con los nuevos estilos que fueron decorando su entramado barroco que dispone un espacio para cada deleite, recuerdo y añoranza de todos los que la transitan.

Caminantes de todo origen comparten un mismo espacio que se torna inagotable. Otros en su andar eligen meditar en alguna estructura, se trazan metas, cultivan sueños, convirtiéndose por excelencia en el lugar que acumula los secretos de todos sus transeúntes. La nostalgia parece estar siempre presente en cada viajero, tal vez como mágica fórmula para volver al reencuentro.

BOHEMIA en este aniversario 507 de la fundación de La Villa San Cristóbal de La Habana, propone reverenciar la urbe que todos debemos preservar con esmero y gratitud.