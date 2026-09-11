El pinchazo de la vida

En la entrega y el desvelo de los profesionales de la salud se refrenda el valor de una medicina que sortea la asfixia económica para mantener a salvo a los más pequeños

Fotos. / Yasset Llerena

Un gesto certero, el sostén firme de los brazos maternos y un llanto breve que se apaga en segundos. En una salita del Policlínico Universitario de Plaza de la Revolución se administra la vacuna antineumocócica PCV-10. La escena parece cotidiana, pero tras ella se libra una batalla feroz.

Preservar esa calma infantil exige hoy un esfuerzo titánico donde la voluntad del Estado y la entrega de los profesionales de la salud se multiplican con el objetivo de que la asfixia económica no frene la protección de los más pequeños; porque, en la escala de prioridades de la Isla, la salud infantil ocupa siempre la primera línea.

Esa obra protectora se abre paso en medio de un escenario severamente tensionado. El cerco estadounidense contra los suministros de combustible impacta de manera directa en la logística del sistema sanitario. Tal y como expusiera el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla debido a la guerra económica contra nuestro país, las afectaciones en la transportación refrigerada han dificultado que más de 30 000 menores reciban sus dosis de forma oportuna.

La determinación de resguardar a las nuevas generaciones contrasta de plano con la hostilidad de un asedio el cual ignora el impacto humano que provoca. Ante cada traba, la red de salud pública articula alternativas inmediatas para escudar a su infancia. En cada bulbo va también la soberanía de un país que sigue apostando, por encima de todo, al derecho a la vida.