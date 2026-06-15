El Plan Cóndor digital de la ultraderecha

El “Hondurasgate” saca a la luz audios filtrados que desnudan una red de ultraderecha, narcotráfico y guerra híbrida en Nuestra América

Por si quedaban dudas sobre el ascenso de la ultraderecha global, los últimos hechos en la región han puesto las cartas sobre la mesa, sin rodeos. La confirmación tiene nombre propio: el “Hondurasgate”. Un paquete demoledor de 37 audios filtrados —notas de voz en WhatsApp, Signal y Telegram cazadas entre enero y abril de 2026— ha sacudido el tablero geopolítico regional.

Aunque descubrir la vía exacta de la filtración es un misterio, a efectos del análisis político el origen es lo de menos. Lo verdaderamente crucial es la radiografía que dejan ver, la pérdida de soberanía, injerencia extranjera y una red transnacional dispuesta a todo con tal de retener o asaltar el poder. Ante semejante escándalo, los grandes medios corporativos estadounidenses —los legacy media— han aplicado un silencio sepulcral.

Al unísono, operadores de Washington, como Will Freeman del Council on Foreign Relations, saltaron rápido a sembrar dudas para restarle peso al caso. La bomba estalló de forma coordinada el 30 de abril de 2026.

Los archivos se liberaron desde las sombras en la web encriptada hondurasgate.ch y en simultáneo el medio alternativo Diario Red le dio empuje audiovisual. El goteo saltó a cabeceras como El País, la Revista RAYAen Colombia yRTVC Noticias.

Analistas de inteligencia apuntan a un clásico «fuego amigo»: una filtración interna nacida del círculo más íntimo del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) o de la vicepresidenta actual del país centroamericano, María Antonieta Mejía. Un modus operandi que ya asomaba desde finales de 2025, con entregas de memorias USB anónimas a la fiscalía hondureña.

El puntillazo definitivo lo daría el portal norteamericano Drop Site News, al poner las pruebas bajo una auditoría forense independiente. Tras el examen científico encargado al consorcio acústico Earshot, la autenticidad ya no admite discusión.

Analizaron huellas imposibles de clonar: respiraciones, vacilaciones y ruidos de fondo. Con el software de aprendizaje automático Resemblyzer, cruzaron las voces con registros históricos.

El dictamen determinó, con confianza moderada, que los archivos son reales y corresponden a los implicados. Un portazo científico que desmoronó la pataleta de JOH en redes sociales, donde juraba que todo era un montaje de la Inteligencia Artificial.

Eje Washington-Tel Aviv y el desvío de fondos

Para entender el entramado hay que seguir la batuta del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Aquí opera el uso descarnado de peones latinoamericanos para los intereses de Washington. Si los líderes de la derecha regional muestran obediencia ciega, no es por convicción, sino por alineamiento absoluto a los dictados del Departamento de Estado. Puro pragmatismo subordinado.

El kilómetro cero nos lleva al 1ro de diciembre de 2025. Ese día, Donald Trump firmó un indulto a favor de JOH, quien apenas comenzaba a purgar una condena de 45 años en Nueva York por narcotráfico y por introducir más de 400 toneladas de cocaína en EE. UU.

Analistas advirtieron de que un perdón de ese calibre no se regala. Los audios filtrados les dieron la razón: fue una operación mercantil. El mismísimo Hernández confiesa que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, financió el cabildeo directo ante la Casa Blanca para sacarlo de prisión.

¿El cobro? Hoy JOH es el poder real en las sombras de Honduras, usando al actual mandatario, Nasry Asfura, como una mera «presidencia puente». El respaldo de Trump venía cocinándose desde noviembre de 2025, cuando llamó a votar por Asfura.

Aquella intromisión burda, denunciada por The New York Times y el Center for Economic and Policy Research (CEPR), torció el brazo del electorado para asegurar un peón incondicional. En las grabaciones, Hernández detalla el plan maestro: Netanyahu le propuso montar una «célula informativa», un aparato mediático centralizado en EE. UU., bendecido por la Casa Blanca y sectores republicanos, movidos por la única obsesión de exterminar “el comunismo y la izquierda malvada” de Nuestra América.

Para echar a andar esta maquinaria de guerra psicológica, el mandatario Javier Milei comprometió 350 mil dólares del erario público argentino con el objetivo de “extirpar el cáncer de la izquierda”.

El dato reafirma la sumisión material de Buenos Aires a la agenda de Washington. En un audio, JOH le espeta a la vicepresidenta hondureña, María Antonieta Mejía, que ya tiene los miles de Milei pero necesita con urgencia otros 300 mil en efectivo para armar la base.

La respuesta de Mejía hiela la sangre. Lo interrumpe y le dice que ella misma cuadra el dinero. Un audio posterior de Asfura confirma que los fondos se desviaron de las arcas de la Secretaría de Infraestructura de Honduras.

Y la red no se queda ahí, pues JOH admite tener la “ayuda” de un contacto clandestino dentro de México para operar las campañas de fango en suelo azteca.

El Plan Cóndor 2.0 y la doctrina del terror digital

Frente a un tinglado de este tamaño, los analistas han tenido que desempolvar el peor fantasma regional: el Plan Cóndor de los años 70 y 80, aquella maquinaria de terror de la CIA que ocasionó miles de asesinatos. Esta nueva versión digital pretende operar en el torrente de las redes sociales, con una lógica descentralizada y una naturaleza opaca que hace difícil rastrear sus huellas.

Guerra híbrida pura y dura. El imperialismo se muda a operaciones psicológicas masivas, ensayadas por primera vez contra gobiernos soberanos.

El recurso del miedo sale a flote en la propia voz de JOH. En un audio dirigido al diputado Tomás Zambrano, afirma textualmente: “Se necesita sangre. […] Si hay que regresar a la represión para controlar el país, se va a hacer. […] Luego culpamos de todo a los comunistas”.

Para colmo de la degradación moral, llega a citar los métodos de control del connotado narcotraficante colombiano Pablo Escobar como referente de cabecera.

Las víctimas priorizadas

El Plan Cóndor 2.0 tiene su lista de «víctimas priorizadas». No son más que países con procesos electorales en puerta en los que las fuerzas populares amenazan con mantenerse o llegar al gobierno. Colombia está en la mira ante el avance de Iván Cepeda y el gobierno de Gustavo Petro es catalogado como objetivo urgente de demolición mediática.

Lo mismo va para Brasil con Lula da Silva y para la administración de Claudia Sheinbaum en México. El boicot incluye golpear al correísmo en Ecuador, la bancada rebelde en Bolivia o la candidatura de Roberto Sánchez en Perú.

Detrás de este pacto conservador asoma la vieja ambición de imponer la Doctrina Monroe. La analista mexicana Tania Arroyo lo denuncia con claridad: a Washington le urge desestabilizar la región porque la soberanía progresista le corta el acceso directo al petróleo y minerales críticos.

Bajo el paraguas del “Escudo de las Américas”, firmado en Mar-a-Lago, Asfura y Mejía revivieron las polémicas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), entregando el enclave de Roatán para ampliar la huella militar norteamericana pensada para futuros zarpazos contra Cuba, México y Venezuela.

Asfura, además, confiesa haber recibido la orden del norte de vetar a Beijing y Canadá, entregando el megaproyecto del tren interoceánico a la estadounidense General Electric.

El remate llega hasta la Patagonia argentina: los audios destapan planes para operaciones de colonización israelí bendecidas por Milei. El análisis deja al descubierto los lazos indisolubles de la ultraderecha latinoamericana con el crimen organizado y los tiburones del capital financiero.

Los rostros de esta cruzada moralista componen un verdadero expediente delictivo. Al usar a un narco convicto como JOH, Trump echa por tierra su discurso contra los carteles, demostrando que el narcotráfico es solo una ficha geopolítica maleable.

Hay nombres que hablan por sí solos: JOH (capo de la droga convicto); Daniel Noboa (Ecuador, con denuncias pesadas por exportación de opioides en cajas de banano); Javier Milei (Argentina, bajo la lupa del FBI por nexos con la megaestafa de la criptomoneda “Libre”); y el factor Washington, con un Marco Rubio que arrastra antecedentes por narcotráfico en su entorno familiar en Florida.

La ultraderecha en nuestra región es el brazo político del gran capital financiero. Hoy, cuando el dominio imperial muestra grietas, la reacción se vuelve más violenta y mafiosa.

El Hondurasgate no es un hecho aislado. Es el mapa de ruta de una derecha que grita «libertad» en las redes mientras transa con el narcotráfico, lava dinero y subasta la soberanía de sus patrias.