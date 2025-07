En buena lid

¿REDADAS BEISBOLERAS? Los Dodgers de Los Ángeles, campeones de las Grandes Ligas en 2024, negaron el acceso a su estadio a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés): los encargados de las muy cuestionadas redadas antiinmigrantes, autorizadas por Donald Trump. Decenas de uniformados habían llegado en camionetas al recinto deportivo, previo a un duelo frente a los Padres de San Diego. Por su parte, el ICE lo desmintió luego en sus redes sociales, en las que afirmó que nunca estuvo ahí. Sin embargo, los propietarios del equipo local intervinieron para pedirles que se retiraran. Curiosamente, Dodgers y Padres son dos elencos con tradición de latinos en sus nóminas y, por tanto, varios de sus seguidores son de igual procedencia. De hecho, en esa gran ciudad, sede de los próximos Juegos Olímpicos, cerca del 40 por ciento de sus habitantes se identifica como latino o hispano. GUERRA VERSUS DEPORTE. Mehdi Taremi se quedó varado en Teherán, capital de Irán, en medio del conflicto bélico contra Israel y no pudo viajar a la Copa Mundial de Clubes 2025 con su equipo, el Inter de Milán. El futbolista iraní acompañó a su selección a la fecha previa FIFA, el pasado 10 de junio, en la cual marcó un gol y regaló una asistencia ante Corea del Norte, y tenía que presentarse en Estados Unidos con la escuadra italiana, subcampeona de la Champions League. Debido a la guerra, el espacio aéreo permaneció cerrado en toda la nación persa. Una situación difícil de asimilar. Dicho sea de paso, el elenco nerazzurri extrañó al delantero de 33 años, autor de tres goles y siete asistencias en todas las competiciones de la temporada 2024-2025, como suplente de los atacantes titulares Lautaro Martínez y Marcus Thuran. Apenas con dos jóvenes tocados por lesiones como Francesco Esposito y Valentín Carboni para el recambio, los dirigidos por Cristian Chivu quedaron eliminados en octavos de final ante el Fluminense brasileño. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Una curiosa carrera de jinetes sin caballos se celebró en Lima, Perú. Resultó cuanto menos un evento lejano de lo común y desafiante de la lógica. Más allá de sus habituales competencias ecuestres, el hipódromo de Monterrico fue testigo de una actividad singular: los jockeys dejaron de lado a sus caballos y corrieron solos un tramo de 100 metros. Se llamó “Carrera de jinetes a pie 2025” y fue grabado por decenas de asistentes y difundido en plataformas como TikTok y X, en las que se volvió viral rápidamente por lo inusual y divertido del momento. Lo cierto es que la competencia formó parte de un acontecimiento benéfico que se celebra anualmente con el objetivo de recaudar fondos y ofrecer un espectáculo distinto al público. Y la emoción no faltó, a pesar de que no hubo caballos en la pista. (G.M.)