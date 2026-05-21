En buena lid

MARATÓN PROFUNDO. Una carrera sui géneris tuvo lugar a nada menos que 1 119 metros bajo el nivel del mar en Suecia. Allí largaron 60 competidores y 55 consiguieron sobrepasar la meta. Entre ellos, estuvieron algunos latinoamericanos: de México, Perú, Chile y Brasil. Eso sí, todos muy bien entrenados, pues enfrentaron un recorrido de 42.2 kilómetros (km) dividido en 11 vueltas a un circuito de 3.84 km, en condiciones extremas: oscuridad total, alta humedad y temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius. Equipados con cascos y linternas frontales, avanzaron por túneles estrechos y sin referencias visuales, en un entorno que exigía tanto resistencia física como fortaleza mental. Y más allá del desafío deportivo –quedó registrado en el libro de los Records Guinness– también tuvo un propósito social. Recaudó fondos para causas benéficas. Se lograron reunir más de un millón de dólares destinados a proyectos educativos en África y programas de bienestar animal. GRAN DESAFÍO. Wendy Franco alcanzó con una sola pierna y sin prótesis la cima del Nevado de Santa Isabel. La montañista colombiana de 33 años completó el ascenso apoyada, únicamente, en dos bastones, 10 meses después de perder una pierna en un accidente de tránsito. La proeza la realizó tras un proceso de adaptación física y técnica posterior al siniestro vial que cambió su vida. Franco decidió ascender sin dispositivos protésicos y bajo propios criterios de seguridad del montañismo, afrontando las exigencias de altura, temperatura y terreno. La deportista, nacida en Bogotá, explicó en redes sociales que el porcentaje de personas que logra coronar una nevada es reducido a escala mundial. Señaló, además, que los casos de ascenso con una sola pierna son aún menos frecuentes y que en Colombia no existe registro previo de una cumbre alcanzada con esas características en tales condiciones. El Nevado de Santa Isabel, ubicado en la Cordillera Central, es uno de los escenarios más exigentes en su país. El ascenso de Wendy Franco exponer un hecho singular y abre una discusión sobre el montañismo adaptado, la rehabilitación y las posibilidades de inclusión en deportes de alta exigencia. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. El grupo que creó el popular monstruo japonés o dinosaurio mutante que lleva por nombre Godzilla, aparecidopor primera vez en la gran pantalla en 1954, pactó alianzas con un equipo de Fórmula 1. La firma se cerró con la escudería estadounidense Haas, la cual tiene fuertes lazos con Japón, tanto por la nacionalidad de su jefe de equipo, Ayao Komatsu, como por el acuerdo técnico alcanzado con la firma de esa nación asiática Toyota. Godzilla es un ícono cultural que ha perdurado durante más de 70 años desde su aparición. Con esta colaboración la imagen del enorme mutante pretende arrasar –ya lo hizo en el cine– sobre el escenario más rápido del mundo. (G.M.)