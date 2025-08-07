En vuelo sobre el abismo

Visitado por miles de cubanos y turistas extranjeros, el mirador ubicado en el Valle de los Ingenios, cerca de Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, suma a sus atractivos una emocionante opción: el Canopy.

Se trata de un recorrido aéreo, colgando de dianas o cables de acero, por encima de la copa de árboles y del vacío que registra el irregular relieve en ese escenario de montaña.

Según explica el personal que allí labora, esa alternativa de esparcimiento suele atraer a muchos niños, cuyos padres confían en las medidas de seguridad con que transcurre cada “salto”.

Recientemente BOHEMIA fue testigo gráfico de ello.

Este pequeño se prepara para saltar. / Pastor Batista

A los niños les gusta mucho esta opción. / Pastor Batista

Y ella se desliza con la mayor naturalidad del mundo. / Pastor Batista

Quienes no se deslizan, aprovechan para tomar una buena foto. / Pastor Batista

Otro que “baja como un bólido”. / Pastor Batista

Tras el salto, la emoción en anécdotas. / Pastor Batista La invitación, en pie todo el tiempo. / Pastor Batista