El pollo salteado con piña es un clásico de la cocina cantonesa que destaca por su sabor equilibrado entre lo agrio y lo dulce. Este plato tradicional tiene como protagonistas al pollo de corral y la piña fresca, ingredientes que, combinados con una técnica cuidadosa, dan lugar a una experiencia culinaria única.

La preparación comienza con el corte del pollo en trozos que se saltean para eliminar su humedad, seguido de un sofrito de condimentos que aporta aroma. Luego, el estofado permite que el pollo absorba todos los sabores antes de integrarse con la pulpa de piña en la fase final de salteado. En algunas variantes, la incorporación de pimientos verdes y rojos, e incluso cebolla, añade colorido y matices extra al platillo.

Para garantizar un resultado óptimo, la piña fresca es remojada en agua salada para atenuar su astringencia, mientras que el pollo suele marinarse con vino de cocina y salsa de soja clara, ingredientes que contribuyen a su ternura y sabor. La cocción se realiza a alta temperatura no solo para maximizar el sabor, sino también para asegurar la inocuidad alimentaria.

Más allá de su agradable combinación de aromas y texturas, este plato es nutritivo, aportando proteínas y vitaminas del grupo B. También se le atribuyen beneficios para la salud, como la reducción de lípidos y la mejora de la anemia. Sin embargo, dado que la piña posee propiedades térmicas y de humedad, se recomienda consumirla con moderación para evitar posibles efectos adversos.

En definitiva, el pollo salteado con piña representa una muestra exquisita de la riqueza gastronómica cantonesa, que deleita paladares con su armonía de sabores y su aporte saludable.

Ingredientes:

•1½ libra de pollo

•sal al gusto

•1 pizca de pimienta molida

•2 dientes de ajo

•1 cebolla grande

•1 taza de cebollino picado

•2 cucharaditas azúcar (opcional)

•60 mililitros de jugo de piña

•60 mililitros de vino blanco

•aceite vegetal para freír

•½ libra de piña

•1 cucharada de salsa china

•½ taza de lechuga picada

•¾ taza de pimientos picados

•Maicena

Preparación:

Corta el pollo en octavos, sazona con sal, pimienta y ajo machacados. Deja adobar una hora, escurre, fríe en el aceite caliente, retira el aceite dejando 100 gramos aproximadamente. Agrega la cebolla y el cebollino cortados a la jardinera y dorar. Añade el vino, la salsa china, el jugo de piña, el azúcar y la piña cortada a la jardinera. Cuaja la salsa con la maicena diluida en vino o jugo de piña. Deja cocer 10 minutos más.