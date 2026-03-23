Entre dos Patrias: Gertrudis Gómez de Avellaneda

Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una escritora cubana que cautivó a su contemporaneidad con su talento, a pesar de haber vivido marcada por desamores, críticas y soledad. Con un temperamento indómito en una sociedad que exigía sumisión, esta poetisa de genio desbordante se destacó en un mundo literario predominantemente masculino, mientras navegaba entre dos patrias. Su vida ilustra cómo se puede alcanzar la gloria y, al mismo tiempo, experimentar un profundo sufrimiento.

Hoy, al conmemorar un aniversario más de su nacimiento, la sección Bohemia Vieja los invita a profundizar en la vida de esta escritora excepcional. Presentamos un artículo publicado el 19 de marzo de 1950 en la renombrada sección “Vidas extraordinarias”, escrito por Laura Claramunt. Este texto ofrece un retrato apasionado y profundamente humano de esta figura fundamental en las letras hispanas.

El contenido repasa los momentos clave de la vida de Avellaneda: su infancia en Cuba, donde ya evidenciaba una inteligencia sobresaliente; su estadía en España, en la que se convirtió en el epicentro de los círculos literarios; sus dos matrimonios y las tumultuosas relaciones amorosas, en especial con Ignacio de Cepeda; y su consagración como escritora a través de obras como “Baltasar” Y “Sab”. Asimismo, aborda los desafíos que enfrentó por ser mujer en una esfera dominada por hombres, negarse a un puesto en la Real Academia Española y la controversia generada por la postura asumida respecto a la esclavitud y los derechos de la mujer. Todo ello se narra con un estilo que nos permite acercarnos a esta extraordinaria figura.