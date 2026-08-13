Fidel, luz de universo

Al cumplirse este 13 de agosto el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, el proyecto Martí ilumina los C años de Fidel, presentado hace dos años en Láncara, cambia su nombre por: Fidel nos ilumina. Bárbara Marín Prada, su coordinadora general, ofrece precisiones

Ubicada en la parroquia de San Pedro de Láncara —en Lugo, Galicia—, la casa donde nació Ángel Castro Argiz, padre de Fidel y Raúl, entre otros hijos, acoge cada 13 de agosto a muchas personalidades que convierten el lugar en sitio de amistad y tributo; de historia y recuerdo, con la certeza de que, para la honra, no importa dónde están nuestras raíces, si en el alma anida la bondad.

Bárbara Marín Prada, presidenta de FACRE y una de las impulsoras del proyecto Martí ilumina los C años de Fidel, que desde este 13 de agosto será Fidel nos ilumina. / Jorge Luis Sánchez Rivera.

La vivienda, que en algún momento fue presa del abandono, ahora, en manos de la Asociación de la Amistad y Solidaridad de Láncara, funciona como museo y centro de interpretación de la emigración de Galicia a América. Varias fuentes coinciden en describirla como la mayoría de las construidas en las postrimerías del siglo XIX en la región: «de piedra, de una planta, con el suelo de tierra y con las dependencias para los animales separadas por un tabique de tablas».

Mientras muchos se aprestan a celebrar el centenario de Fidel, Bohemia contactó con Bárbara Marín Prada, presidenta de la Federación de Cubanos Residentes en España (FACRE) José Martí, para que actualice a los usuarios acerca del proyecto Martí ilumina los C años de Fidel —del cual es coordinadora— y sus perspectivas.

«Me preguntas cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué surgió esta iniciativa, hace dos años, justo el mismo día del cumpleaños 98 del Comandante en Jefe. Deshojando páginas al libro de los recuerdos, te puedo decir que la respuesta verdadera será: nació desde el amor de un nieto y de la ternura de uno de nuestros cinco héroes, que, con toda seguridad, recogía el sentir de sus cuatro hermanos.

—¿Puedo detallar mejor?

—Desde el encuentro Nación y Emigración, celebrado en La Habana en noviembre del 2023, ha transcurrido el tiempo. En esa ocasión tuve un contacto muy emotivo con René González Schwerert, Héroe de la República de Cuba. Ese intercambio y una conversación telefónica e informal con el DrC. Fidel A. Castro Smirnov dio paso al proyecto «Martí ilumina los C años de Fidel». En ese momento nos comprometimos a no dejar pasar por alto tan significativa fecha. No solo porque los abuelos son una dulce saeta cargada de enseñanzas, ternura, amor, sino también porque ese abuelo es la figura más relevante de los siglos XX y XXI.

«No había otra luz más brillante que la de su Maestro para iluminar la importante celebración. Tomamos el hecho de que el joven abogado no dejó morir al Apóstol en el año de su centenario. Nos propusimos desarrollar un programa de actividades dirigidas a participar en todas las tareas de la tierra que nos vio nacer.

«El proyecto surgió con varias asociaciones de cabecera: una de España, 100% cubano, cuya dirección llevo yo; una de Holanda, Cuba en mi alma, que lo lleva la licenciada Luz Marina Torres Valiente; CubaBel, guiada por Arlenz Areán Rosales, desde Bélgica; y otra en Italia, a la cual pertenece Niurka Pico Parra, que es también licenciada en Pedagogía. Desde que viven en el exterior han estado vinculadas a la ayuda y solidaridad con Cuba».

—¿Cómo coincidieron en la idea? —Los días 18 y 19 de noviembre de 2023 estuvimos en La Habana, en la IV Conferencia La Nación y Emigración. Posteriormente, en España, fuimos sede del Encuentro de cubanos residentes en Europa. Ahí recordamos que algo recalcado por Fidel era la atención a la comunidad cubana residente en el exterior. Con su larga visión, se dio cuenta de la importancia de este acercamiento.

La casa natal de Ángel Castro es hoy un museo, un centro destinado a la interpretación de la emigración desde Galicia hacia el Caribe. La Asociación de Amistad y Solidaridad de Láncara con Cuba ha desarrollado una activa labor en este propósito, con el apoyo de la Diputación de Lugo, en Galicia. / La Voz de Galicia.

«Tomamos como base ese principio, nos pusimos a trabajar y decidimos que el 13 de agosto, fecha del cumpleaños 98 de Fidel, presentaríamos oficialmente el proyecto, en Láncara, en la casa-museo Ángel Castro, donde nació y vivió su padre. Tuvimos la visita de René Barrios, director del Centro Fidel Castro, y hubo diversas actividades colaterales. Fue grandioso. Prevaleció la unidad entre la solidaridad con la que Cuba cuenta, el apoyo de diversos partidos y la comunidad cubana en acción; estuvo presente Marcelino Medina, embajador de Cuba en España, y muchos otros amigos.

—¿Cuál ha sido el principal compromiso de esa comunidad, a propósito del centenario?

—Que todos los bustos de Martí miraran a su mejor discípulo en la celebración de los 100 años, pero que antes fueran reparados —pintura, remozamiento, restauración—; hemos contactado con las personas vinculadas al patrimonio; los ministerios de Cultura y Educación; los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Sabíamos que esta sería una tarea ardua, muy grande. Y junto con eso, preparamos viveros en los lugares con condiciones para ello. Todavía nos falta, pero el proyecto no termina con la celebración del centenario. Vamos a continuar y el Maestro permanecerá por siempre.

«Habrá lugares que no tengan busto de Martí, pero la sola presencia de la rosa blanca devendrá gran homenaje a Martí y a Fidel. Al Apóstol porque siempre lo asociamos con el poema Cultivo una rosa blanca, y a la bondad, la pureza y la nobleza a que nos lleva el Héroe Nacional cubano. Y a Fidel, porque lo salvó en el año de su centenario. Lo hizo resurgir y porque el estudio más grande, más lindo y más profundo que se ha hecho del Apóstol, lo realizó él, que supo llevar a la práctica el ideario martiano.

«En poco tiempo es imposible hacer un recuento del aporte de las organizaciones que acogen a los cubanos residentes en el exterior, para apoyar a Cuba en todos los ámbitos, en especial, el de la salud. La donación de medicamentos, insumos y otros ha sido una constante. El enfrentamiento a la Covid-19 puso en tensión a las Hormigas solidarias, un importante pilar en la batalla por romper el cerco contra Cuba. Hoy la situación es más compleja, y el apoyo a nuestra patria no es consigna, sino imperativo. En función de ello seguiremos trabajando y buscando soluciones, de manera especial con el traslado de las donaciones.

«Nuestro proyecto inicia otro capítulo este 13 de agosto. Resultado de la labor realizada hasta aquí, deseo destacar nuestros vínculos con los siguientes organismos e instituciones: la coordinación nacional de los CDR; los ministerios de la Agricultura, Salud, Cultura y Educación; Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Federación de Mujeres Cubanas, revista Bohemia, periódico Trabajadores, Televisión Cubana, varios periodistas acreditados en la Isla, Centro de Estudios Martianos, Centro Fidel Castro; Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y el proyecto Soñarte, del municipio de Cotorro, en La Habana, entre otros. A todos, nuestra gratitud.

«Al cerrar este ciclo de dos años, en momentos muy difíciles para nuestra patria, debido al recrudecimiento del bloqueo, agradezco, en nombre de todos, la confianza y el apoyo de los consulados generales y de la embajada de Cuba en España, y a otras asociaciones radicadas fuera del estado español, cuyo trabajo ha sido de gran importancia para un mayor alcance internacional: Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Rusia, Italia, Francia, EE. UU., México, Canadá, Ecuador y Colombia».

Durante su visita a la revista Bohemia, Bárbara Marín apreció el estado de conservación del busto de Martí del centro y, a través del proyecto, se donaron los recursos para su rehabilitación. Junto a ella, Alberto Núñez, director de la revista, y la colega Marta Jiménez, integrante del proyecto. / Veneranda Rivera.

Siempre con la luz de Fidel

—A dos años de haber visto la luz en Láncara Martí ilumina los C años de Fidel, el proyecto adopta el nombre de Fidel nos ilumina. ¿Significa que cambiarán sus propósitos o su forma de laborar?

—No. Continuaremos nuestro bregar; solo que este 13 de agosto celebramos el centenario del Comandante en Jefe, ¿y quién mejor que él para iluminar nuestra senda? Tendremos la misión de profundizar en su ideario, de manera que lo tengamos presente siempre, y de forma muy especial en todo lo relacionado con el protagonismo de la juventud.

«Seguiremos fortaleciendo la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en Europa (FACRE) para lograr la unidad del movimiento asociativo, sobre todo, en el continente, y el mantenimiento de los vínculos con cubanos radicados en otras partes del mundo, de manera que incrementemos los intereses en torno al ideario de Martí y de Fidel. De esta forma, pervive la relación con nuestras raíces, cultura e ideología».

—¿Algún interés específico?

—Mantener, a través del proyecto Hormigas Solidarias —y por todas las vías posibles—, la ayuda a Cuba, desarrollando campañas e iniciativas; creando brigadas o realizando talleres, en los que se evidencie el humanismo de Fidel, y sobre todo, los valores por los que siempre abogó: solidaridad, cooperación, el actuar con transparencia y sentido del compromiso social, el respeto y la responsabilidad.