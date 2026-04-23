Firman nuestros corazones

Cuba toda está inmersa en un proceso de reafirmación revolucionaria. Bohemia se suma

“Y en las grandezas de la Patria y de sus hijos, no es mentira decir que se siente crecer el corazón”. Esta, comprometida idea fue escrita por José Martí y publicada en mayo de 1875 en la Revista Universal de México.

Con espíritu martiano fue retomada por Alberto Núñez, director de la Revista Bohemia, con motivo del acto patriótico “Mi firma por la Patria”, el cual reunió al colectivo laboral como manifestación del hondo compromiso hacia la Revolución cubana y la permanente disposición a defenderla en los frentes que sea.

Además, se leyó el poema de Fayad Jamis “Por esta libertad”, una donde todo sacrificio es poco. La colega Sahily Tabares hizo referencia al Día del Idioma y reflexionó sobre la necesidad de superarnos cada día con el propósito de buscar su mejor lucimiento, a tenor con el objetivo esencial de nuestro trabajo: comunicar y hacerlo con belleza, verdad, pero también rigor.

A ello se refirió también Alberto Núñez quien recalcó que escribir y defender la verdad de Cuba es nuestra principal misión y frente de combate. De ese espíritu estuvo impregnado el cierre del acto, donde el secretario del núcleo del Partido de nuestra publicación, Luis Hernández Serrano leyó unas décimas de su autoría.

En la estrofa V se lee: “No es flojo el cubano, es duro,

¡No firmamos por firmar!

Aquí la firma es gritar

¡Yo defiendo mi futuro!

¡Con mi firma es que aseguro

Dejar claro en un papel

Yo soy patriota fiel!

Y en verdad cuando aquí firmo

Es que con mi alma afirmo

¡que estoy pensando en FIDEL!