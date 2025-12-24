Gala para los mejores

Cierra el año y los atletas cubanos recibieron sus reconocimientos

Baile, música, premios y buen ambiente se fusionaron en la gala dedicada a los mejores deportistas cubanos del año 2025, que tuvo lugar la tarde-noche de este martes en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

Poco antes del comienzo de la ceremonia coincidí con dos de los invitados.

Una de las noticias más agradables del año llegó desde campo y pista, de parte de Leyanis Pérez, galardonada como mejor atleta femenina.

Subió a lo más alto del podio en el triple salto, en el Mundial de Atletismo que se desarrolló en Tokio, capital de Japón.

“Fui a eso. A ganar. Estoy muy feliz por cómo se dieron las cosas. Este ciclo olímpico que recién empieza quiero vivirlo a tope. Participar en cuanto evento pueda. Me siento muy bien físicamente. El próximo año los Juegos Centroamericanos serán un medidor y una prioridad para mí”.

También me encontré con Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, mejor deporte colectivo del año.

Me comentó que “este ha sido un gran año para el deporte nacional”.

“Cumplimos el calendario nacional e internacional. Subimos en el ranking mundial dos puestos, hasta el noveno lugar. Y el baseball5 repitió la corona en el mundial juvenil.

“Para 2026 las expectativas son aún mayores, sobre todo en el primer trimestre. El reto será grande con el Clásico Mundial”.

Lo cierto es que 2025 ha sido un año de mucho sacrificio para los cubanos y nuestros atletas han puesto, como siempre, el extra.