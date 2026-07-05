Goles, luces y huellas

La Copa Mundial de Fútbol no defrauda: partidazos en fases decisivas

La inédita instancia de dieciseisavos de final de esta Copa Mundial de Fútbol, que tiene por sede a Estados Unidos, México y Canadá, ha quedado atrás, no sin antes regalarnos momentos emocionantes, además de únicos.

Primero repasemos cuales son los mejores equipos; o sea, los vencedores que se enfrentarán a continuación en octavos de final. Así quedaron los cruces:

Canadá vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Portugal vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica

Argentina vs. Egipto

Suiza vs Colombia

No hay duda de que las emociones continuarán cuando vuelvan a la cancha las 16 mejores selecciones del planeta.

Sin detallar demasiado, resalta, al menos en el papel, el duelo de la Península Ibérica que sostendrán Portugal y España.

Aún sin haber visto lo mejor de estas dos escuadras, ambas claras candidatas a todo cuando analizamos sus plantillas, se prevé un duelo tremendo.

Recordemos: este debe ser el último mundial de Cristiano Ronaldo. Y, para CR7 y su conocido espíritu competitivo, alzar la corona sería la cereza en el pastel de su laureada carrera. Por cierto, los lusos vienen de darlo todo en un muy disputado choque ante Croacia.

Del otro lado está La Roja. No convence aún con su estilo de juego, el cual se traduce en poca verticalidad y control de balón, por momentos demasiado defensivos. Ahora intentará, por fin, mostrar las cartas de favorita con las que llegó precompetencia, las mismas que reviven el sueño de la hazaña conseguida en 2010.

Todos los partidos son interesantes la verdad. Lamentablemente la situación electroenergética en Cuba se ha cargado de autogoles. Pero la fe es lo último que se pierde. Quién sabe si algo o mucho de lo que sigue lo podremos ver.

Por cierto, entre lo más sorprendente hasta ahora está la actuación de Cabo Verde, una prueba de que no fue un error organizar un Mundial con 48 países.

Cabo Verde dejó una huella imborrable. /espn.com

La pequeña nación insular africana debutó por todo lo alto en estas lides y ha dejado una huella imborrable.

Ojo al dato: no perdió ninguno de sus cuatro partidos en tiempo reglamentario. Sí, y tres de ellos ante rivales importantes. En fase de grupos empató con nada menos que España y Uruguay, además del menos complicado, Arabia Saudita. Pero luego, en dieciseisavos de final le jugó un partidazo a la campeona defensora, Argentina, que solo en tiempo extra pudo cuantificar el triunfo 3-2. ¡Qué viva el fútbol!