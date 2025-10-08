Habrá Estrellas

Noviembre iniciará arriba en la Serie Nacional 64. La Copa América de béisbol asoma en el horizonte

Las jornadas del Juego de las Estrellas de la Serie Nacional 64 serán los días 1 y 2 de noviembre, según se anunció en una conferencia de prensa efectuada este martes en el Salón Adolfo Luque, del Estadio Latinoamericano.

La provincia seleccionada se informará aproximadamente tres semanas antes del evento, para iniciar los preparativos en la sede.

En otro aspecto, una gráfica comparativa mostró que en la Serie Nacional 64 se batea para average general de 286, por 298 en fecha similar de la campaña pasada. También se conectan menos jonrones: 271 por 317.

El pitcheo marca un promedio de carreras limpias, entre los 16 equipos, de 5.15 a estas alturas, por 5.52 el curso anterior. La defensa muestra ligera mejoría, 970 ahora, 966 en la Serie 63.

El promedio de aficionados por juego es de 3 900. Los estadios Cándido González, de Camagüey; Julio Antonio Mella, de Las Tunas; Calixto García, de Holguín; Nguyen Van Troi, de Guantánamo, y 5 de Septiembre, de Cienfuegos, reportan las mejores asistencias, mientras que el 26 de Julio, de Artemisa; Victoria de Girón, de Matanzas, y Nelson Fernández, de Mayabeque, las taquillas más bajas.

El próximo jueves debe efectuarse un partido en el municipio de Buenaventura, Holguín, aún por confirmar.

Este miércoles a las 10:00 a.m. iniciará la subserie entre Santiago de Cuba y Camagüey, por dificultades en la transportación de los Toros desde la Isla de la Juventud.

En cuanto a las indisciplinas, siete expulsados se reportaron en la última semana, y ya el total suma 28. ¡Demasiados!

Por cierto, la confección de un nuevo documento disciplinario se anunció semanas atrás en estas reuniones, objetivamente más severo que el vigente, pero este martes se repitió que aún está bajo aprobación.

Pienso que sería necesario un poco de prisa, para evitar otros males mayores. Evidentemente una sanción de tres partidos no alcanza en estos tiempos.

Copa América

La competición se dividirá en dos grupos de seis elencos cada uno. Cuba está en el A, que se jugará en Venezuela, junto con México, República Dominicana, Nicaragua y Curazao, además de los anfitriones.

En la llave B pujarán Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil, Argentina y Panamá, que será la sede y también albergará la final.

El evento otorgará cinco plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y cuatro para los Centroamericanos Santo Domingo 2026.

El 20 de octubre se entregará una preselección de 60 jugadores y el 3 de noviembre el equipo definitivo, compuesto por 27 atletas. A la sede se arriba el 11 de noviembre y las acciones serán del 13 al 22.