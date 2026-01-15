Multitudinario recibimiento de La Habana a los restos mortales de los 32 combatientes caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela, este 15 de enero 2026

Fotos. / YASSET LLERENA

-Abuela, por qué hay tanta gente, por qué los niños esos no están en la escuela. Van a llegar tarde.

-Mira, hoy Cuba recibe a unas personas muy buenas que lucharon en Venezuela, pero unos hombres malos, muy malos, desde el cielo les dispararon. Ellos se defendieron, pero murieron.

-Por qué les dispararon si tú dices que esas personas eran buenas.

-Porque las otras, las malas, no querían que en ese país haya libertad.

-Entonces abuela, son héroes.

-Sí, mi niña, son héroes cubanos.

El pueblo repleta la calle Tulipán y la Avenida Boyeros al paso de la caravana fúnebre con los restos mortales de los 32 combatientes caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela tras la criminal agresión terrorista del 3 de enero de 2026.

El diálogo con el cual abro este comentario es real, siendo una pequeña muestra de la sedimentación del patriotismo en las familias cubanas, hermanadas por todo el país, ahora en momentos tan difíciles y de tanto sentimiento. Vi hombres llorando, mujeres acomodando en sus manos las banderas cubanas, a jóvenes en grupo, poniéndose de acuerdo para luego ir hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a donde llevarán las sagradas cenizas para continuar el tributo.

Esperamos; son las seis de la mañana; las siete, las ocho, las nueve. De repente el clamor: “¡Ya vienen!” Silencio. Mas, la ebullición revolucionaria es mucha, contagiosa. Se suceden los aplausos: no es uno, ni dos, ni tres; son cientos. Y como este pueblo no es de callar ni de bajar la cabeza, grita: ¡Honor y Gloria a los caídos!, ¡Patria o Muerte, Venceremos!, ¡Aquí no se rinde nadie!”.

Se aleja el cortejo y, sin embargo, los reunidos tenemos un nuevo mensaje para el imperialismo yanqui en esos versos entrañables: “¡Si desecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía!”