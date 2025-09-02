Huellas perpetuas de un verano

Sol, arena, agua, viajes, en ocasiones planes improvisados…, risas hasta altas horas de la noche, amaneceres con amigos, eso es el verano. El mejor modo de disfrutarlo consiste en cambiar las actividades que realizamos a diario, se trata, sobre todo, de romper las rutinas establecidas. Al pensar el hecho recreativo mediante diferentes maneras, captamos con nuestros lentes a la urbe dispuesta con disímiles espacios públicos, donde diferentes generaciones pueden multiplicar las alternativas de una sana recreación.

Más allá de estas propuestas, la campaña estival con el lema Verano Siempre Joven, se extiende por todo el país con una amplia agenda de acciones recreativas, culturales, deportivas y comunitarias que celebran la unidad, la creatividad y el orgullo de vivir un agradable disfrute frente a los retos que impone la contemporaneidad.

Foto. / Gilberto Rabassa

Foto. / Leyva Benítez

Foto. / Yasset Llerena

Foto. / Gilberto Rabassa

Foto. / Yasset Llerena

Foto. / Leyva Benítez

Yasset Llerena

Foto. / Florentino Acosta

Foto. / Florentino Acosta

Foto. / Yasset Llerena