Impulso importante

Cuba conquistó tres medallas, una de cada color

Un trío de metales redondeó el esfuerzo de la delegación antillana en una competencia de altísimo nivel técnico, como es el Campeonato Mundial de Paratletismo, que tuvo por sede a Nueva Delhi, capital de la India, del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2025.

El cubano Robiel Yankiel Sol, recordista del planeta con 7.84 metros (m), firmó otra hazaña al conquistar la medalla de oro en el salto de longitud T46 (afectación en miembros superiores), con un vuelo de 7.57 m en el primer intento.

El joven de 22 años extendió su reinado, pues ya contaba con dos coronas paralímpicas (Tokio 2020 y París 2024); y otro par universal (París 2023 y Kobe 2024).

La plata correspondió al ruso Nikita Kotukov con salto de 7.21 m, mientras el bronce para el chino Hao Wang (7.19), en una final tensa, que mantuvo al público en vilo.

Hubo más

El Estadio Jawaharlal Nehru fue testigo también de la conquista de otras dos preseas por parte de representantes de la Isla: los jabalinistas Ulicer Aguilera (plata) y Guillermo Varona (bronce).

Ulicer (F13, discapacidad visual), consiguió el disparo clave en su segundo lance. Con 63.37 m anotó récord continental –su anterior registro personal era de 62.51– y se sitúo detrás del favorito británico Daniel Pembroke (68.51), quien ostentaba ya la etiqueta de recordista del orbe en la categoría.

Aguilera, medallista de bronce mundial y paralímpico, en París 2023 y 2024, cambió para bien el color de su presea, mientras que en ese tercer escalón quedó ahora el español Héctor Cabrera (60.27 m).

Por su parte, el campeón de París 2024, Guillermo Varona (F46, afectación en extremidades), hizo 63.34 m, su mejor registro del año, y obtuvo la de bronce.

No le alcanzó para revalidar la corona obtenida el curso pasado en Kobe, Japón, pero hay que decir que la competencia estuvo dura. Fue dominada por los locales Rinku Hooda 68.60 m: nada menos que récord mundial; y Sundar Singh Gurjar (66.37), quienes se adjudicaron el oro y la plata, respectivamente.

Lo cierto es que la duodécima cita universal, no solo promovió inclusión y superación personal, sino que reunió a los mejores exponentes del planeta: más de 2 000 concursantes de 104 naciones. Impulso importante en el inicio del ciclo que terminará en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

En resumen, Cuba, que contó con una afortunada etapa de preparación en España, culminó en el puesto 35 por países. Participó con siete competidores, seis estuvieron entre los finalistas y tres subieron al podio.