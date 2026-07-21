La añorada corona azul

Detalles sobre la victoria de Industriales ante Las Tunas en la final de la IV Liga Élite y la selección nacional para Juegos Centroamericanos y del Caribe

Pasaron 16 años. El trono del béisbol cubano no se teñía de azul desde 2010; en este caso, en series nacionales, competición en la cual los Industriales atesoran 12 cetros y son los máximos ganadores.

En esta primera alegría en Liga Élite, los dirigidos por Guillermo Carmona liquidaron el play off final en el quinto juego y no fue necesario el retorno de Las Tunas a La Habana, a no ser para concretar el festejo.

A propósito de la calidad de los partidos, solo prestemos atención a los marcadores (aparecen a modo de recuadro). Los únicos abiertos fueron segundo y último día, y en el caso del primeramente mencionado, también reñido: estuvo empatado a cero hasta el séptimo capítulo. El cotejo mantuvo la altura de un torneo selectivo, al menos desde lo competitivo.

El jugador más valioso de la postemporada resultó ser el relevista refuerzo de los Leones: Yunier Batista. El avileño dejó inmaculada la pizarra en 13.1 inning de labor, incluidos dos del último partido. Además, salvó cuatro encuentros.

Aunque BOHEMIA no fue convocada a los choques en Las Tunas, como sí solía ocurrir antes, al menos estuvo presente en los dos compromisos del inicio, en el Estadio Latinoamericano.

Entre varias declaraciones que obtuve, y figuran en nuestro sitio web, quisiera recordar las de Guillermo Carmona, mánager de los ganadores.

El estratega se encontraba sorprendido por el rendimiento, especialmente tras las muchas bajas precompetencia, sobre todo en el área del pitcheo. Y esa fue a la postre su principal fortaleza.

“Hemos tenido que involucrar a los lanzadores en nuevos roles y nos ha salido bastante bien”, dijo con respecto a la improvisada especialización de su staff.

Ciertamente, actuaron no pocos abridores que eran relevistas y además se dio el caso de cerradores subidos antes de tiempo a la lomita.

Muchas felicidades para el equipo capitalino y a los fieles aficionados allende las fronteras, tanto en Cuba y fuera de ella. Industriales tiene igual cantidad de seguidores como detractores en cualquier rincón.

Algo sí debemos tener claro: fue un triunfo inobjetable. Los Leones lucieron como el mejor elenco durante toda la campaña.

Y aplausos para los tuneros, quienes han sido el colectivo más estable en los últimos años dentro de la pelota cubana. No por gusto repitieron el segundo lugar de la temporada anterior.

El lanzador Yunier Batista fue el jugador más valioso de la postemporada. /István Ojeda Bello

Las cuatro letras

A pocos días de terminar la lid se dio a conocer una preselección de 30 peloteros, luego reducida a 24 definitivos de cara a los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (24 julio-8 agosto).

En la lista hay peloteros que terminaron en buena forma la Liga Élite. Incluso, varios formaron parte del Todos Estrellas. Lanzadores de la talla de Yunier Batista, Fher Cejas, Yanquiel Mauris y Andy Vargas. Además, jugadores de posición como Yasiel González, Tailon Sánchez, Jeison Martínez, Andrys Pérez, Harold Vázquez, Yuliesky Remón, Leonel Moas y Luis Vicente Mateo.

También otros contratados en el exterior; entre ellos, los serpentineros Raymond Figueredo, José Ignacio Bermúdez y Frank Herrera. Todos bajo la dirección de Germán Mesa.

Pizarras de la final

4-3 Industriales

9-0 Las Tunas

3-1 Industriales

5-3 Industriales

8-2 Industriales

Todos Estrellas de la IV Liga Élite

OFENSIVO

Receptor: Harold Vázquez (ART)

Primera base: Yordanis Samón (MAY)

Segunda base: Jeison Martínez (MAY)

Torpedero: Tailon Sánchez (IND)

Tercera base: Roberto Álvarez (IND)

Utility: Yaser Julio González (IND)

Jardinero central: Leonel Moas Jr. (HOL)

Jardinero izquierdo: Hányelo Videt (MTZ)

Jardinero derecho: Yasiel González (HOL)

Bateador designado: Frederich Cepeda (MAY)

DEFENSIVO

Receptor: Andrys Pérez (MTZ)

Primera base: Yordanis Samón (MAY)

Segunda base: Carlos Nieto (IND)

Torpedero: Tailon Sánchez (IND)

Tercera base: Luis Ángel Sánchez (MTZ)

Jardinero central: Yoasán Guillén (MAY)

Jardinero izquierdo: Yasiel Santoya (IND)

Jardinero derecho: Alexander Pozo (MAY)

Lanzador: Erly Casanova (ART)

PREMIOS A LOS LANZADORES

Derecho: Fher Cejas (IND)

Zurdo: Geonel Gutiérrez (ART)

Relevista: Yunier Batista (IND)

JUGADOR MÁS VALIOSO (MVP)

Yasiel González (HOL)

Promedio ofensivo: 343

Jonrones: 19 (nuevo récord para una Liga Élite)

Carreras impulsadas: 43 (líder del torneo)

Frecuencia de jonrón: uno cada 7.5 veces al bate