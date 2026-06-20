La celda como trinchera ideológica

En el ámbito del centenario de Fidel Castro, la sección Bohemia Vieja rememora un documento fundamental para comprender la anatomía de su liderazgo: el reportaje Infalible táctica desde prisión, del historiador Mario Mencía, publicado en estas páginas el 20 de junio de 1980. Más que un simple homenaje, este rescate editorial invita a una relectura crítica de un episodio axial: el momento en que la prisión intentó silenciar al revolucionario y solo consiguió amplificar su voz.

Mencía, con la meticulosidad del investigador, reconstruye la escena: el encierro, la incomunicación absoluta, la celda como supuesta tumba de las ideas. Y, contra ese telón de opresión, despliega la evidencia documental: las cartas. Estos textos, clandestinos y precisos, revelan no la resistencia pasiva de un preso, sino la ofensiva estratégica de un conductor político. Desde su aislamiento, el joven Fidel no se limitó a mantener la moral; diseccionó la realidad, instruyó a sus compañeros, trazó líneas de debate y proyectó la lucha más allá de los muros. Su prosa, analizada aquí, es la de un estadista en formación, cuya lucidez desafió la lógica misma del cautiverio.

Un siglo después, volver la mirada hacia estas fotografías —los rostros serenos de los moncadistas tras las rejas— y a estos textos, es emprender un viaje al núcleo de una convicción. El artículo de Mencía se erige, similar a un lente poderoso, para observar cómo se forja un mito en la adversidad y, sobre todo, cómo las ideas, cuando son tan sólidas y claras, se vuelven literalmente ingobernables. Bohemia, al reeditarlo, activa una reflexión, una memoria: la palabra y resistencia de un líder.