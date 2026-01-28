Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Foto. / Pastor Batista
Foto. / Pastor Batista

La ciudad se alumbró, y no fue el SEN

Pastor Batista

Pastor Batista

Pastor Batista

Pastor Batista

Otra vez las antorchas, otra vez la patriótica tradición que desde 1953 ha integrado a millones de cubanos

En Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Holguín, Pinar… en Cuba entera.

Las ciudades pasaron de la oscuridad casi total propia de los últimos tiempos, a una claridad en movimiento, que iba dejando una estela de luz, de brillantez calle o avenida arriba.

Y no fue obra del Sistema Eléctrico Nacional.

La Marcha de las Antorchas volvió a tener ese martiano poder.

Así sucede desde la media noche del 27 de enero de 1953, cuando un torrente estudiantil y de pueblo bajó por vez primera desde la escalinata universitaria hasta la Fragua Martiana para rendirle tributo a José Martí allí, donde mismo había realizado trabajos forzados durante su presidio político.

Desde la marcha, BOHEMIA les ofrece a sus lectores estas imágenes.

Desde temprano la población se dirigió hacia el punto de concentración. / Pastor Batista
El aseguramiento es indispensable. / Pastor Batista
El aseguramiento es indispensable. / Pastor Batista
Las principales autoridades encabezan la marcha. / Pastor Batista
Luz martiana en plena oscuridad. / Pastor Batista

