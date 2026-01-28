La ciudad se alumbró, y no fue el SEN

Otra vez las antorchas, otra vez la patriótica tradición que desde 1953 ha integrado a millones de cubanos
En Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Holguín, Pinar… en Cuba entera.
Las ciudades pasaron de la oscuridad casi total propia de los últimos tiempos, a una claridad en movimiento, que iba dejando una estela de luz, de brillantez calle o avenida arriba.
Y no fue obra del Sistema Eléctrico Nacional.
La Marcha de las Antorchas volvió a tener ese martiano poder.
Así sucede desde la media noche del 27 de enero de 1953, cuando un torrente estudiantil y de pueblo bajó por vez primera desde la escalinata universitaria hasta la Fragua Martiana para rendirle tributo a José Martí allí, donde mismo había realizado trabajos forzados durante su presidio político.
Desde la marcha, BOHEMIA les ofrece a sus lectores estas imágenes.