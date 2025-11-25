La crisis del bipartidismo

Republicanos y demócratas responden de manera distinta a una misma fractura estructural

En la última década, la vida política de Estados Unidos ha dado la impresión de desplazarse entre polos aparentemente incompatibles. Sin embargo, bajo esa superficie de contrastes se perfila una crisis más honda: la de un sistema político que, por su propia arquitectura oligárquica, es incapaz de canalizar o resolver un malestar social estructural y cada vez más visible.

Históricamente, el bipartidismo estadounidense funcionó como un sofisticado mecanismo de contención. Su aparente alternancia preservó un consenso sólido en torno a la defensa de la propiedad privada, la preeminencia del capital financiero, la doctrina imperial en política exterior y el rechazo a cualquier organización de la clase trabajadora.

La trayectoria de republicanos y demócratas confirma, además, un carácter adaptable. Aunque hoy tendemos a asociar al Partido Republicano con el conservadurismo y al Demócrata con un liberalismo progresista, estas etiquetas –propias del eje izquierda-derecha europeo– no se trasladan de manera automática al contexto estadounidense.

Breve historia de los dos partidos

El Partido Republicano, fundado en 1854 (coalición antiesclavista), nació siendo una fuerza de ruptura. No es casual que los brigadistas estadounidenses que combatieron el fascismo en la Guerra Civil española –muchos vinculados al movimiento comunista– adoptaran el nombre de Brigada Lincoln, en homenaje al presidente que abolió la esclavitud y lideró ese espacio político.

El Partido Demócrata, por su parte, dominaba el sur esclavista y se mantuvo asociado a estructuras abiertamente racistas durante buena parte del siglo XIX. Su giro hacia las políticas sociales no llegaría hasta la Gran Depresión, cuando el New Deal de Franklin D. Roosevelt se presentó como estrategia para evitar una posible insurrección popular.

Aquellas medidas fortalecieron al sindicalismo estadounidense, hasta su retroceso parcial en 1947 con la Ley Taft-Hartley, promovida por los republicanos y diseñada para limitar el poder sindical en la posguerra.

El escenario actual

En medio de una oleada represiva –marcada por la persecución de migrantes bajo esta segunda administración de Trump– la elección como alcalde de Nueva York a Zohran Mamdani representa un respiro. La ciudad optó por un dirigente rapero, de origen indio y musulmán, a quien el actual mandatario tachó de comunista y amenazó con castigar retirando fondos federales. Es un hecho histórico: por primera vez un político que se reivindica socialista gobierna la urbe que durante décadas fue presentada como la capital del mundo capitalista.

En Virginia se dio un fenómeno similar, aunque con matices. Abigail Spanberger, más moderada que Mamdani en su discurso sobre Trump, obtuvo alrededor del 55 por ciento de los votos en un estado tradicionalmente demócrata (donde Kamala Harris triunfó en 2024), pero que desde 2021 tenía un gobernador republicano tras romper 12 años de dominio azul. Esto corrobora que la iniciativa de su partido avanza, especialmente entre sectores moderados.

La derrota más delicada del showman se produjo en Pensilvania, estado bisagra clave en la carrera presidencial. Si bien no se renovaba la gobernación, sí se votó sin éxito una propuesta republicana para recuperar el control del Tribunal Supremo estatal. En 2024, el triunfo del magnate allí fue un golpe duro para los demócratas; ahora estos devuelven el impacto.

En Nueva Jersey, Mikie Sherrill venció al aliado de Trump Jack Ciattarelli. Es otra pieza del mismo panorama: territorios tradicionalmente rojos que profundizan su inclinación azul. Lo más significativo es que el presidente, lejos de expandir su influencia en estos estados, retrocede ante una participación revitalizada.

Elecciones locales revelan tensiones y cambios dentro de un sistema. / politico.com

Trasfondo del conflicto

El problema no reside en la voluntad de los funcionarios electos, sino en el terreno que pisan. Sus márgenes de acción son estrechos, porque así lo determina el propio modelo. El entramado legal, financiero, mediático e institucional está construido para neutralizar cualquier intento de cambio profundo. Si a ello se suman los límites ideológicos –un reformismo que evita alterar las bases del sistema– el resultado es previsible: avances simbólicos, sin capacidad real de transformación.

En el otro extremo del espectro el panorama es aún más sombrío. Cuando Donald Trump irrumpió en la escena política, muchos atribuyeron su ascenso a una supuesta retórica “antisistema”. La imagen era casi grotesca: un multimillonario surgido del mismo corazón de las élites financieras y mediáticas presentándose como outsider. Su primer mandato confirmó la intuición inicial: rebajas fiscales para los más ricos, desregulación ambiental y ataques a los derechos laborales.

En realidad, lo que observamos son dos respuestas distintas a una misma crisis. Una reformista, que intenta –con poca eficacia y escasos instrumentos– ensanchar los límites del sistema desde dentro. Otra reaccionaria, que los estrecha mediante represión, violencia y delirio autoritario. Ambas expresan la misma fractura: un malestar social acumulado al que el bipartidismo ya no puede dar salida. Y si aún no ha surgido una alternativa sólida, no es por falta de descontento, acaso por la ausencia de herramientas que lo traduzcan en organización popular.