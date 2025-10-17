La “paz” de los disfraces

El futuro de Gaza sigue siendo incierto a pesar del acuerdo de paz, pues las potencias que avalaron el genocidio de Israel como legítima defensa, velarán por su cumplimiento

Aunque no le otorgaron el Nobel de la Paz 2025, el presidente yanqui, Donald Trump, anda ufano de los logros personales en el Oriente Medio. En el Parlamento israelí pavoneó todo su ser egocéntrico, jactándose del acuerdo “definitivo” entre Israel y los “terroristas” palestinos, que él, y solamente él, gestionó y llevó a buen puerto. Y en parte lleva razón, pues los sionistas son afines a su gobierno, viéndose en un espejo de usurpaciones, intimidaciones y engaños.

En la Knesset los políticos le aplaudieron hasta rabiar, y el primer ministro Benjamín Netanyahu prodigó miradas agradecidas cuando el compinche imperial pidió indulto para quien asesinó a cerca de 70 000 civiles de Gaza. ¡Increíble! Empero, no todo fue satisfactorio, porque dos legisladores portaron sendos carteles, cuyo rótulo es el único posible: ¡Genocidio!

Como atinadamente han abordado el tema pensadores de izquierda y aquellos con un mínimo sentido de justicia, las perspectivas de armonía en la región seguirán andando en cuerda floja, pues nada o poco se dice sobre un futuro Estado palestino independiente. Incluso, en el colmo de la irracionalidad, Trump ha llegado a retomar una vieja propuesta ultra reaccionaria: impulsar la solución de un solo cuerpo político y geográfico, Israel, en el cual se inserten “mansamente” los palestinos. Esto es ratificar a las claras la sumisión de los anhelos soberanos del pueblo palestino, en lucha por conseguir su Estado desde el mismo 1948, cuando se vieron obligados al exilio forzoso. De igual manera, se burla de la comunidad internacional.

Es cierto, en Egipto un grupo de actores, entre ellos el inefable Trump, estampó rubrica en el documento-aval de la nueva paz. Sin embargo, luego de la euforia frente al cese de los bombardeos, la entrada de ayuda humanitaria y el recuento de los sobrevivientes en Gaza, es previsible, tal vez en el mediano plazo, que surjan brotes de descontento popular. En estos momentos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) irán cediendo territorios a la Fuerza Internacional de Estabilización. Pero cuidado: la entidad colonial (verdadero rostro del sionismo) mantendrá una presencia de seguridad perimétrica. ¿Cuál es la justificación? Mientras Gaza no esté protegida adecuadamente de toda amenaza terrorista, especifica el documento avalado el 10 de octubre de 2025.

Más de 20 líderes del mundo se dieron cita en Sharm el Sheij, Egipto, para sellar el cese del fuego entre Israel y la resistencia palestina. / ultimahora.es

Tal lo previsto, el 13 de octubre el grupo armado Hamás liberó los rehenes todavía retenidos, y ¿qué pasó? Muy sencillo. Israel sigue asesinando puntualmente y hasta empieza a cuestionar la liberación de varios presos palestinos, así como también impide una completa entrada de ayuda humanitaria. No obstante estas violaciones, la resistencia palestina cumple con la palabra dada, y se manifiesta proclive a cumplir el plan de paz de Trump, siempre dejando explícito que el futuro de la nación corresponde, por derecho, a su pueblo. Es menester consolidar la unidad nacional, porque Israel sigue construyendo de forma ilegal asentamientos en la Cisjordania ocupada, y la “pacificación” de Gaza a todas luces es engañosa. Solo los tramposos se la creen.

Tampoco debe obviarse en los análisis la reconfiguración de Gaza, la cual acogerá una administración de tecnócratas e “imparciales” palestinos, de varios multimillonarios (Trump de los primeros) y de conjurados políticos invasores (el ex primer ministro británico Tony Blair), quienes reconstruirán la zona, devastada tras una guerra sin cuartel durante dos años, en uno de los ejercicios militares más desproporcionados del siglo XXI. Con envoltura diferente y simulada de otra cosa, se trata de los sueños de Trump de hacer una Riviera francesa en el Asia occidental, con increíbles vistas al mar, dice.

Duele pensar que, en nombre de esta paz, se sumen actores árabes de alto rango, garantes del actual proceso de pacificación. Incluso debe sopesarse que se dará luz verde a futuros entendimientos diplomáticos con Israel, tal vez los Acuerdos de Abraham. Esta comentarista considera pertinentes mantener el apoyo solidario hacia Palestina y sostener el respaldo masivo a la irrenunciable causa de independencia, llevando el verdadero y respetuoso diálogo político a niveles mundiales estelares.

Mohammed Al-Ayoubi, escritor palestino, fue preciso en sus valoraciones: “Cada vez que se abren las puertas de la ‘reconstrucción’ y la ‘ayuda’, se cierran de golpe las ventanas de la soberanía. Lo que se despliega es un espectáculo colonial recurrente; un orden político palestino reconstruido bajo supervisión extranjera, donde el realismo político se promueve como sustituto de la justicia y la tecnocracia se presenta como una alternativa estéril a la resistencia”. Así las armas han sido la táctica a mano frente al lenguaje colonialista y usurpador israelí. La estrategia, sin duda, seguirá siendo la independencia.

Con la destrucción de Gaza por el régimen sionista, la gente mal ha sobrevivido en tiendas de campaña. / larazon.es

Resumen

Para finalizar, he aquí de manera concisa los 20 aspectos del plan aprobado, sin demasiadas objeciones, si bien la resistencia palestina modificó ligeramente algunos, y otros siguen pendiente de moderación, y Trump, al final, desdijo ciertos puntos: 1-Gaza debe ser una zona libre de terrorismo; 2-Reconstrucción para mejorar la vida de los gazatíes; 3-Fin inmediato de la guerra si ambas partes aceptan: retirada israelí y alto al fuego; 4-Todos los rehenes, vivos o muertos, serán liberados en 72 horas; 5-Israel liberará prisioneros palestinos tras el retorno de los rehenes; 6-Miembros de Hamás tendrán amnistía si entregan sus armas; quienes lo deseen podrán salir de Gaza con salvoconducto; 7-Entrada inmediata de ayuda humanitaria y rehabilitación de infraestructura y hospitales; 8-Distribución de ayuda gestionada desde la ONU, Cruz Roja y agencias neutrales; 9-Gaza será administrada por un comité tecnócrata palestino bajo supervisión internacional y de Trump; 10-Plan económico internacional, reconstruir Gaza y atraer inversiones; 11-Creación de una zona económica especial con ventajas comerciales; 12-Nadie será obligado a irse, quienes lo hagan podrán regresar; 13-Hamás y otras facciones no gobernarán, Gaza será desmilitarizada bajo control internacional; 14-Países regionales garantizarán que Gaza no represente una amenaza; 15-Creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, la apoyarán EE.UU., Egipto y Jordania; 16-Israel no ocupará ni anexará a Gaza, se retirará gradualmente conforme haya seguridad; 17-Si Hamás rechaza el plan, la ayuda se aplicará en zonas libres de terrorismo; 18-Establecimiento de un diálogo interreligioso; 19-Abrir camino hacia la autodeterminación y un Estado palestino; 20-EE.UU. impulsará un diálogo político entre Israel y Palestina hacia la convivencia pacífica.