La primera vez

Lista la delegación que nos representará en los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda

No se trata de unos juegos convencionales. Por eso, entre los principales objetivos de la lid está, por supuesto, fortalecer el desarrollo deportivo de los atletas sordos de todo el continente.

Y Cuba no se queda atrás. Con estas prioridades se efectuó el Acto de abanderamiento de la delegación que nos representará en los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, convocados del 21 al 27 de agosto en Guayaquil, Ecuador.

En el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución, ante la presencia de Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, y otros directivos, Katerin Garzón, de atletismo, leyó el compromiso en nombre de todos y se refirió al juego limpio, el honor y la importancia de regresar a la Patria con la frente en alto.

Los nuestros asistirán por primera vez a estas citas y lo harán con una delegación de 17 atletas (12 en atletismo, tres en tenis de mesa y dos en ajedrez), además de cinco entrenadores.

Las otras disciplinas que animarán la justa ecuatoriana son taekwondo, baloncesto 3×3, fútbol sala, kárate-do y natación, aunque en ninguna de ellas habrá presencia de la mayor de las Antillas.

La primera versión de estos Juegos se efectuó en Aguascalientes, México, en el año 2000, y las siguientes fueron en Barquisimeto, Venezuela (2002); Montreal, Canadá (2004); Washington, Estados Unidos (2006) y Buenos Aires, Argentina (2010).

Ofrenda floral a José Martí, en nombre de la delegación cubana. / Giovanni Martínez