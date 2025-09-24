La solidaridad navega por el Caribe

En respuesta a las agresiones contra el sector pesquero venezolano, Cuba convocó la creación un Comité de Solidaridad Internacional para respaldar a los pescadores del Caribe en defensa la paz y soberanía regionales

FOTOS. / TINO ACOSTA

Con el espíritu latinoamericanista que Martí expresó en su compromiso con la tierra bolivariana —“Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo”—, se realizó un encuentro virtual de Solidaridad Cuba-Venezuela, dedicado a condenar las recientes hostilidades del gobierno de Estados Unidos contra la flota pesquera venezolana y a fortalecer los lazos de cooperación y apoyo mutuo entre ambas naciones.

Cuba convocó la creación un Comité de Solidaridad Internacional para respaldar a los pescadores del Caribe.

El evento, presidido simultáneamente por Alberto López Díaz, ministro cubano de la Industria Alimentaria (MINAL), y Juan Carlos Loyo, ministro venezolano del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, ofreció un espacio para la denuncia y la unidad regional en defensa de la soberanía marítima del Caribe, un bien común imprescindible para el sustento de sus pueblos.

Imputación de agresiones y testimonios solidarios

Durante el encuentro virtual “Voces del Mar” se expuso ante la comunidad internacional la ofensiva estadounidense contra la actividad pesquera venezolana, caracterizada como una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional. Los testimonios directos de pescadores venezolanos y cubanos evidenciaron el impacto humano de las medidas coercitivas unilaterales, que además afectan la economía y la seguridad alimentaria de la región.

Participaron activistas, organizaciones pesqueras y movimientos sociales de 27 países, articulando una respuesta solidaria y coordinada contra las agresiones y para compartir experiencias, fortaleciendo un sentido de hermandad entre los pueblos del mar Caribe y otras latitudes.

Participaron también Midalys Naranjo, viceministra del MINAL, y Osmany Barreiro Consuegra, presidente del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera.

Desde la costa de La Guaira, Enyel, vocero del sector pesquero venezolano, denunció la ofensiva imperialista que, bajo el infame pretexto de lucha contra el narcotráfico, atenta directamente contra la pesca, actividad vital para la economía nacional, y reafirmó el compromiso pacífico y digno de su pueblo.

El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines de Uruguay también expresó su apoyo, sumando su voz a la defensa de la soberanía y la unidad regionales.

Contexto y agresiones recientes en la ZEE venezolana

El llamado de alerta vino desde la comunidad pesquera venezolana, que enfrenta una escalada de amenazas en su Zona Económica Exclusiva en el Caribe (ZEE). El 12 de septiembre, el destructor estadounidense USS Jason Dunham interceptó de forma violenta la embarcación pesquera «Carmen Rosa» cerca de Isla La Blanquilla, poniendo en grave peligro a sus nueve tripulantes. Este ataque fue calificado por la comunidad marítima como piratería moderna y agresión imperialista. Además, otras embarcaciones han sido destruidas y sus tripulantes continúan desaparecidos.

La pesca, actividad ancestral y fundamental para la economía familiar, representa igualmente un elemento clave de la autodeterminación venezolana. Por ello, el gremio rechaza cualquier violación a sus derechos sobre los recursos marítimos y denuncia el riesgo que estas agresiones representan para la estabilidad en la zona.

Constitución del Comité de Solidaridad Internacional

En respuesta al llamado del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Cuba propuso y coordinó la creación de un Comité de Solidaridad Internacional con los pescadores del Caribe, con el objetivo de brindar apoyo efectivo y consolidar una red global que defienda la soberanía y promueva la paz en el mar Caribe.

Esta iniciativa contó con el respaldo de entidades pesqueras, sindicatos y movimientos sociales de varios países. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y Pesquera de Cuba, Jorge Luis Fajardo Casas, enfatizó que el Comité actuará como un observatorio permanente para documentar y denunciar las agresiones en foros internacionales, articular campañas globales de comunicación y coordinar acciones solidarias de presión contra las medidas coercitivas unilaterales que afectan a Venezuela.

El Comité, que tendrá sede en Caracas, busca visibilizar el impacto humano y social del bloqueo y las acciones ilegales, así como contrarrestar las narrativas mediáticas hegemónicas que ocultan esta realidad.

Rafael Delgado Fernández, miembro de la flota langostera de Batabanó, en representación de los más de 30 mil pescadores cubanos resumió el sentimiento general en el foro. “La solidaridad entre pueblos y hombres del mar nos une en defensa de la dignidad y la soberanía, cuenten con nuestro apoyo siempre”, afirmó.

Compromiso unánime por la soberanía y la paz

Los participantes acordaron avanzar en la planificación y coordinación conjunta de defensa de la soberanía sobre el mar Caribe, consideradas acciones vitales para las comunidades que dependen de sus recursos.

Con un mensaje de unidad y firmeza, el encuentro concluyó ratificando la voluntad de Cuba y Venezuela de continuar su lucha por la autodeterminación y desarrollo sin interferencias extranjeras, manteniendo vivo el legado solidario que las une histórica y culturalmente.