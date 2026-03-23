La trompetilla indignada

Opinión y denuncia sin perder el ingenio

Desde antaño los seres humanos han buscado las aristas burlescas de los hechos. Es una estrategia de resistencia ante la adversidad y las imposiciones. Los cubanos, por supuesto, no desdeñamos al empleo de la sátira, el sarcasmo, la ironía, la burla, para despertar sonrisas y hasta risas reflexivas.

Recientemente se inauguró en la céntrica Galería 23 y 12, del Vedado, la muestra El humor no se puede bloquear. Cual avanzadilla de la Bienal Internacional de Humor Político, que se realizará el venidero junio en La Habana, las piezas exhibidas pueden observarse a casi cualquier hora del día –incluso si el salón se encuentra cerrado, debido a las restricciones generadas por la falta de electricidad–, gracias a la disposición del local: a través de las paredes encristaladas, buena parte de las obras quedan a la vista de los transeúntes mientras hay suficiente luz solar.

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Las creaciones de ocho humoristas gráficos –Arístides Hernández Guerrero, Ismael Lema Águila, Adán Iglesias Toledo, Osvaldo Gutiérrez Gómez, Enrique Arturo Lacoste Prince, José Luis López Palacios, Alfredo Martirena Hernández y José Alberto Rodríguez Ávila– abordan la agresión económica contra Cuba, recrudecida desde que hace tres décadas el gobierno estadounidense aprobó la Ley Helms-Burton, y todavía más con las medidas tomadas en los últimos años.

Dentro del recinto expositivo nos topamos con dibujos que desnudan la cotidianidad del ataque imperial. El presidente Trump disfruta sádicamente al aplastar bajo una prensa a los residentes en la Isla. El Tío Sam cavila cómo impedirnos aprovechar los rayos del sol, o investiga con lupa a quienes se arriesgan a hacer transacciones comerciales con los bancos cubanos. Un ladrón tocado con el típico sombrero de barras y estrellas le arrebata las ruedas a la silla de un minusválido.

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Sobre lo mostrado, comentó Tania Gladys Cardó, presidenta del Consejo Nacional de Artes Plásticas: “La caricatura, con su agudeza y capacidad de revelar verdades, se convierte aquí en un lenguaje de libertad. Esta exposición fue organizada y presentada originalmente en 2025, por la Dirección de Comunicación del Minrex [Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba], y estuvo expuesta en el Centro de Prensa Internacional. Los autores pertenecen a distintos medios,Palante, Dedeté, deJuventud Rebelde, Melaito, de Vanguardia, y el periódico Escambray. Cada trazo es un gesto de dignidad; cada imagen, una voz que se niega a callar”.

Al respecto, en declaraciones a la televisión nacional, Arístides Hernández, Ares, recalcó que las afectaciones causadas por el bloqueo son apreciables en todos los ámbitos del país. “Habría que hablar de la salud pública, la educación, los apagones, la guerra mediática. Muchos de esos asuntos están en la exposición, y hay otros que no caben en una galería”.

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Muestras de este tipo despiertan reacciones contrapuestas en Internet. Diversas voces apoyan su mensaje; al mismo tiempo, circulan discrepancias con el tema y el enfoque. Entre los segundos se incluyen quienes aplauden los intentos de asfixia, pero cuestionan el derecho a denunciarlos ante la opinión pública; no queda claro si para ellos lo más molesto es la crítica o la manera de concebirla. Nosotros seguiremos haciendo oír nuestra trompetilla indignada. Les guste o no. En eso nos va, literalmente, la vida.