Las muchas esperanzas de un viaje

A todas luces, Miguel Díaz-Canel tuvo un muy provechoso periplo por naciones socialistas de Asia

“Usted ha llegado a la Tierra del millón de elefantes”: así se recibía antaño al viajero que llegaba a una pequeña porción en el sudeste asiático. Hoy en día, la República Democrática Lao atesora un amplio reconocimiento, gracias a las 20 áreas protegidas nacionales, pletóricas de vida silvestre, las cuales colman el 70 por ciento del territorio. La prestigiosa revista National Geographic ha publicado reportajes exaltando las montañas de piedra caliza, las misteriosas cuevas o lagunas de prístino fondo.

Pero es también sinónimo de resistencia, porque durante la Segunda Guerra Mundial el pueblo laosiano sufrió una devastación enorme, debido a los dos millones de toneladas de bombas lanzadas desde aviones fascistas. La contienda independentista contra el colonialismo francés, además, los hizo más fuertes y precisamente eso lo pudo percibir el primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su viaje a la hermana nación.

Según lo cuentan los colegas Leticia Martínez y René Tamayo, el jefe de Estado fue recibido este 7 de septiembre por Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario Lao y presidente de la República Democrática Popular Lao. Al darle la bienvenida, el anfitrión pidió transmitiera “un cordial saludo al compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, nuestro estimado amigo”. También envió parabienes a Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y a Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Asimismo, se congratuló “por la tradicional cooperación y solidaridad fraterna entre nuestros dos partidos, Estados y pueblos”, valorando la actual estadía de Díaz-Canel como una nueva oportunidad para continuar “consolidando y producir mayores resultados en los vínculos de todo tipo”. Aquí es preciso acotar: en 2024 nuestros nexoscumplieron ya medio siglo.

Entretanto, Díaz-Canel transmitió al líder laosiano “un cálido saludo del general de Ejército Raúl Castro Ruz” y le agradeció las entrañables muestras de cariño recibidas desde la llegada a Vientiane, donde centenares de niños, adolescentes y jóvenes lo esperaban en las calles. “En mi memoria, de manera muy grata –expuso el mandatario cubano–, están los recuerdos de la visita que hicimos en 2018 y de los encuentros fraternales que hemos tenido usted y yo en Moscú en mayo, durante las celebraciones por el 80 aniversario de la Gran Guerra Patria y en estos días tanto en Vietnam como en Beijing”.

En otro momento aseguró: “Nuestra actual visita a Laos, por supuesto, tiene que ver con la alta importancia que le damos al desarrollo de los vínculos bilaterales y el diálogo político con la República Democrática Popular Laos, país con el que nos unen estrechos, indestructibles e históricos lazos de amistad y colaboración”.

Símbolos y más

Lao atesora unos 20 parques nacionales naturales de gran riqueza paisajística y de vida silvestre. / welcome2thejungle143.blogspot.com

Entre las actividades realizadas sobresalen varias, de interés a partir de su alto simbolismo: colocación de una ofrenda floral, en el nombre del pueblo de Cuba, en el Monumento al Soldado Desconocido, en honor al sacrificio de aquellos entregados a la patria y a la independencia laosiana; un acercamiento al museo dedicado a Kaysone Phomvihane, líder del Partido Popular Revolucionario de Laos, a quien Díaz-Canel calificó de “hermano de Fidel” y símbolo de una amistad indestructible.

Cuba y Laos establecieron relaciones diplomáticas en noviembre de 1974, aunque desde finales de los años 60 de la pasada centuria, en esas mismas cuevas ahora admiración del turismo mundial, trabajó la primera brigada médica cubana para brindar servicios a la población. Entonces, en una gratitud sostenida y acendrado sentido de la justicia, los hermanos laosianos cada año demandan en la Asamblea General de la ONU (junto con la mayoría global) el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y la exclusión de la nación cubana de la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Empresarios chinos apuestan al escenario cubano

Díaz-Canel se reunió en China con 77 empresarios de 15 provincias del gigante asiático. / radiorebelde.cu

Cerramos esta nota con algo de las últimas jornadas de Díaz-Canel en la República Popular China.

El 5 de septiembre de 2025, en Shenzhen, departió con representantes de más de 70 empresas de 15 provincias, regiones autónomas y municipios. Al ser interrogado sobre ese particular, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Oscar Pérez-Oliva Fraga, miembro de la comitiva del mandatario visitante, manifestó: se pudo constatar “el interés de los empresarios chinos de continuar participando en proyectos vitales para el desarrollo económico y social del país, entre ellos el de la transformación de la matriz energética a través de diferentes modalidades, como la cooperación, que nos permitirá, al cabo de unos meses, en un año, instalar, por concepto de donativo, de cooperación no reembolsable, cientos de megawatt en energía solar fotovoltaica”.

Cuando se le preguntó qué consideración le merecía el encuentro con empresarios de varias zonas de China dijo: “Nuestro Presidente, como parte de su sistema de trabajo, sostiene habitualmente reuniones con numerosos empresarios que trabajan con Cuba. Había tenido dos anteriores con los compañeros chinos, pero este encuentro, al realizarse aquí, nos dio la oportunidad de reunirnos con un mayor número de ellos. En este caso, también tuvimos la oportunidad de actualizarlos sobre tres temas fundamentales. En primer lugar, los procesos que venimos desarrollando entre los gobiernos e instituciones de los dos países para el reordenamiento de las deudas”.

El titular del Mincex señaló que se han definido sectores estratégicos de la cooperación bilateral, a saber, la producción de alimentos, el sector energético y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Buenas noticias para el pueblo cubano, empeñado en la construcción del socialismo.

Departir con tres países amigos, entrelazados en empeños comunes, y de acompañamientos solidarios, sin duda brinda esperanzas, muchas esperanzas.