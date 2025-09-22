Leyanis y una lluvia de oro

La triplista cubana conquistó Tokio

Así fue. Leyanis Pérez subió a lo más alto del podio en el triple salto femenino del Campeonato Mundial de Atletismo, con sede en Tokio, capital de Japón.

La pinareña de 23 años aterrizó en el cajón de arena a la distancia de 14.94 metros (m) en su cuarto intento, consolidando así la mejor marca personal del año.

Le bastó para dejar atrás a Thea Lafond (14.89 m), de Dominica, campeona en los Juegos Olímpicos París 2024, y a Yulimar Rojas (14.76), la venezolana fuera de serie que regresó tras una dura lesión en el tendón de Aquiles que le duró aproximadamente dos años.

La otra antillana, Liadagmis Povea (14.72), quedó cuarta detrás de ese trío contundente.

El Estadio Nacional de la capital nipona se cubrió de lluvia, y también con la sonrisa de la joven, quien se desquitó en parte de aquel poco feliz quinto escaño en París 2024. Quedó claro: tiene suficiente calidad para regalarnos más alegrones como este. ¡Felicidades!