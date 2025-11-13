Manos obreras repararán santuario de El Cobre

Trabajos a cargo de ebanistas de la industria de materiales de la construcción en Holguín. La decisión: devolverle la vitalidad y esplendor de siempre

Frente a la brutal arremetida de Melissa contra el santuario ubicado en El Cobre –cuya carpintería en madera, cristalería y otros elementos destruyó sin compasión– ya el país se apresta a iniciar labores para resarcir los daños en esa emblemática institución religiosa, parte del patrimonio y de la cultura material y espiritual de la nación.

Tal encargo recaerá en ebanistas de probada preparación pertenecientes a la carpintería en blanco de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Holguín, de la Empresa de Materiales de la Construcción (Médano).

Durante todo el año, en un ambiente cálido y seguro, personas de diversos confines arriban al santuario.

De acuerdo con información ofrecida por el máster Antonio Mulet Flores, director de la mencionada UEB, tal es la disposición prevaleciente desde que fue comunicada la decisión del Presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), tras la orientación del presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez para subsanar los perjuicios en la mundialmente conocida institución religiosa, visitada por millones de cubanos y personas procedentes de otras partes del mundo, con la finalidad de concretar promesas o rendirle honores a la Virgen de la Caridad.

La decisión de poner esos trabajos en manos de especialistas holguineros obedece a la imposibilidad de asegurarlos en la carpintería con que cuenta la industria de materiales en Santiago de Cuba, perjudicada por los vientos de Melissa.

Personal técnico se trasladó junto al director general de la empresa holguinera hasta el legendario inmueble, y así evaluar la magnitud de los daños y los recursos necesarios como madera, cristales, cola, puntillas u otros.

“La voluntad es acometer las labores apenas estén creadas las condiciones”, añade Antonio Mulet.

El propósito es devolverle a la institución la vitalidad y esplendor de siempre.

No será esta la primera experiencia de sus hombres en una obra de tal complejidad y envergadura. En otras oportunidades han garantizado encargos similares (puertas, ventanas, tabloncillos, pisos, techos, enchape…) en iglesias e instalaciones del turismo asentadas dentro del territorio.

Tras el paso del huracán, la entidad ha asumido producciones de otras carpinterías holguineras cuyo proceso productivo se ha visto detenido por igual causa.

Paralelamente, han estado realizado trabajos para beneficio del Hospital Provincial Vladímir Ilich Lenin, por estos días celebrando sus 60 años de existencia.